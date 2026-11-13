باشگاه خبرنگاران جوان -سردار رمضان شریف، روز جمعه در یادواره شهدای میاندورود با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: رهبران کشور و رهبر شهید کشتی انقلاب را هدایت کردند.

او با اشاره به نقشه‌های دشمنان از آغاز انقلاب اسلامی گفت: دشمنان برای تجزیه ایران و نابودی انقلاب از هیچ کوششی فروگذار نکردند.

سخنگوی سابق سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه انقلاب راه خود را امتداد داده است اظهار کرد: دشمن در تمامی طراحی خود تا این لحظه با شکست رو‌به‌رو بوده است.

وی بیان کرد: جرم امام و مردم ما این است که می‌خواهند استقلال داشته باشند و نمی‌خواهند برده انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها باشند.

به گفته سردار شریف، مردم می‌خواهند استقلال، آزادی و نظامی برآمده از اعتقادات، قرآن کریم و اهل‌بیت علیه السلام را در قالب جمهوری اسلامی داشته باشند.

او با تشریح گذشته ایران عنوان کرد: آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها زمانی بر مقدرات کشور حاکم بودند و این مسئله را سفرا و صاحب نظرانشان اذعان دارند.

سردار شریف: شکست قطعی دشمن در برنامه نیرو‌های مسلح است

سردار شریف همچنین افزود: زمانی شیلات، نفت، گاز، دخانیات، فرهنگ، سیاست و امنیت مردم و کشور در دست دشمنان مستکبر بوده است.

او با بیان اینکه پهلوی‌ها با حمایت استکبار روی کار آمدند گفت: کشور‌های اطراف ایران نیز تحت سلطه مستکبران قرار دارند.

سردار شریف در ادامه با بیان اینکه در ۴۸ سال گذشته پرچم مخالفت با جمهوری اسلامی دست استکبار بود اظهار کرد: در یادواره‌های شهدا قرار است به شهدا گزارش دهیم که چه کاری کرده‌ایم و بگوییم آیا محکم در برابر ظالمان ایستاده‌ایم یا خیر.

وی گفت: ما در امتداد راه شهیدان موفقیت‌های بزرگی داشته‌ایم و اگر امروز سرداران باقری‌ها، طهرانی مقدم، سردار رشید، سردار حاجی زاده و دیگر فرماندهان در بین ما نیستند، اما پس از دفاع مقدس تمام فکرشان قوی شدن ایران اسلامی بود و محصول آن شهر‌های موشکی، پهبادها، شناور‌ها و مین‌هایی است که امریکایی‌ها را مستاصل کرده است.

سخنگوی سابق سپاه پاسداران گفت: ایران در محاصره تحریم بوده است و ۴۷ سال است که مردم ایران اسلامی مقاومت کرده‌اند و اکنون می‌بینیم غرب هم در حال چشیدن محدودیت و گرانی است.

او افزود: امروز دشمن به شکست خود اذغان دارد و این به علت ایستادگی ملت ایران است که این بزرگترین شکست آمریکایی‌ها و آغاز راهی شکوفا برای پیشرفت و رفاه کشور ماست.

سخنگوی سابق سپاه پاسداران و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس ادامه داد: چند کشور بزرگ با دبیر شورای‌عالی امنیت دیدار داشتند و پیام استقامت کشور ما نشان داده شده است و با داشتن رهبری و با پشتیبانی ملت و همراهی نیرو‌های مسلح با شجاعت و با انگیزه؛ اگر آمریکایی‌ها دچار حماقت شوند شرایطی به مراتب بدتر از حال خواهند داشت.

وی همچنین تأکید کرد: آمریکایی‌ها بازنده نظامی در منطقه هستند و دیگر هرگز اقتدار آمریکایی‌ها در منطقه بازنخواهد گشت و امیدواریم حاکمان کشور‌های پیرامون ایران نیز به فهم مطلب برسند. آینده امت اسلامی در گرو استقامت است و دشمن نیز باید از همراهی اسرائیلی‌ها شرمگین باشد.

سردار شریف با بیان اینکه باید وصیت شهدا را در یادواره‌های شهدا مد نظر داشته باشیم و اطاعت از رهبری خواسته شهداست تصریح کرد: تلاش دشمنان این بود که بین ملت و رهبری شکاف ایجاد کنند و حذف فیزیکی رهبر شهید را در برنامه خودشان قرار دادند و همه صرف نظر از گرایش‌های سیاسی باید بدانیم اطاعت از رهبری نعمت‌الهی است و لازمه ادامه سربلندی اینست که مطیع رهبری باشیم. در نیرو‌های مسلح نیز به لطف پروردگار اطاعت از رهبری جدی، محکم، با انگیزه و با صلابت است و هرگز روحیه محافظه کاری بر نیرو‌های مسلح حاکم نیست و شکست قطعی دشمن در برنامه نیرو‌های مسلح است.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با تأکید به مدیران اجرایی نیز تأکید کرد: به مدیران تأکید داریم به مردم برسید و مشکلات را حل کنید و با تدبیر لازم در راستای رفع گره‌های معیشتی تدبیر کنید.