مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پخش برنامه آموزشی با محوریت بررسی خواص گیاهان دارویی از منظر طب سنتی، به صورت آنلاین و از طریق شبکه برکت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - مهدی خلیلی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در راستای اجرای برنامه‌های ترویجی و آموزشی بخش کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای نوین برای ارتقای دانش بهره‌برداران و جامعه روستایی، نشست تخصصی و آموزشی با محوریت «خواص گیاهان دارویی از منظر طب سنتی» به صورت آنلاین از طریق شبکه برکت پخش شد.

او افزود: در این برنامه تخصصی، سلمان رنجبر، محقق ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، به عنوان مدرس و کارشناس حضوریافت و به تشریح ابعاد علمی، کاربردی و دارویی گونه‌های گیاهی منتخب پرداخت.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: این رویداد آموزشی در راستای سلسله برنامه‌های کاربردی شبکه برکت با هدف توسعه کشت گیاهان دارویی، آشنایی فعالان این حوزه با ارزش افزوده بالا و ترویج الگو‌های صحیح مصرف در راستای سلامت جامعه روستایی و بهره‌برداران بخش کشاورزی برگزار گردید و با استقبال مخاطبان و کارشناسان حوزه ترویج همراه شد.