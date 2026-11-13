یک باب سردخانه با ظرفیت نگهدار دو هزار تن محصول در ارومیه افتتاح شد

باشگاه خبرنگاران جوان - این سردخانه دومنظوره با توان نگهداری محصولات در بخش‌های بالای صفر و زیر صفر، برای ۱۵ نفر به‌صورت مستقیم و ۳۳ نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است و شروع به کار آن باعث افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی آذربایجان غربی شد.

در این آیین، بر لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای تکمیل و بهره‌برداری کامل از این سردهانه ۲ هزارتنی تأکید شد تا با تأمین تسهیلات موردنیاز، این مجموعه تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد و زمینه اشتغال مستقیم ۱۵ نفر دیگر نیز فراهم شود.