باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امروز، در سالروز شهادت مظلومانه بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، کلان‌شهر شیراز بار دیگر به کانون خروش ایمان، عشق و قدرشناسی تبدیل شد.

با وجود برودت و سردی هوا، موج خروشان و کثیری از مردم انقلابی، ولایتمدار و همیشه در صحنه شیراز از نخستین ساعات بامداد، خود را به میدان شهدا رساندند تا با حضور پرشور و اشک‌بار خود، بدرقه‌گر پیکر‌های مطهر جمعی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس تا آستان مقدس احمد بن موسی شاهچراغ (ع) باشند.

این حضور بی‌نظیر، بار دیگر ثابت کرد که سردی هوا در برابر گرمای نهفته در دل مردمی که قدردان خون سرخ شهیدان‌اند، ناچیز است؛ مردمی که آمده بودند تا با دستان خود، تابوت کبوتران خونین‌بال وطن را تا حرم سومین حرم اهل‌بیت (ع) بدرقه کنند و با آرمان‌های والای شهدا تجدید عهدی دوباره ببندند.

نقشه راه وداع و خاک‌سپاری؛ از دارالرحمه شیراز تا قیروکارزین و تهران

ستاد برگزاری این مراسم معنوی، جزئیات آیین وداع، خاک‌سپاری و بدرقه این شهدای والامقام را به شرح زیر اعلام کرد: خاک‌سپاری در شیراز و قیروکارزین: عصر امروز، جمعه ۲۲ آبان‌ماه، پیکر‌های پاک دو تن از این شهدای گمنام برای آرام گرفتن در ابدیت، در بوستان شهدای دارالرحمه شیراز و همچنین شهر مبارک‌آباد از توابع شهرستان قیروکارزین تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

عطر افشانی فارس در سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س): پیکر‌های مطهر ۵ تن دیگر از این شهدای گمنام نیز در تاریخ ۲ آذرماه، هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، در ۵ نقطه مختلف استان فارس آرام خواهند گرفت تا عطر شهادت در پهنای استان بپیچد.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیکر‌های مطهر ۱۳ تن از این شهدای گمنام پس از پایان باشکوه آیین تشییع در شیراز، امروز جمعه ۲۲ آبان‌ماه جهت ادامه مراسم و تدفین به تهران بازگردانده می‌شوند.

شیراز امروز با حضور پرشور، حماسه‌ساز و صمیمی فرزندان خود در زیر آسمان سرد پاییزی، به گوهرافشانی از جنس ایثار نشست؛ روزی که نام و عطر شهدای گمنام، کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر راز را به آسمان پیوند زد.