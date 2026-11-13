هم‌زمان با برگزاری مراسمی با حال‌وهوای معنوی و فاطمی، لاله‌های فاطمی با حضور در جایگاه چهارباغ خرم‌آباد، مورد استقبال گرم و پرشور مردم ولایتمدار و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - جایگاه چهارباغ خرم‌آباد میزبان حضور لاله‌های فاطمی بود؛ حضوری که با استقبال پرشور مردم ولایتمدار و دوستداران اهل‌بیت (ع) همراه شد و فضای این مجموعه را سرشار از شور معنوی، احساسات مذهبی و عطر ارادت به خاندان پیامبر اکرم (ص) کرد.

مردم حاضر در این مراسم با استقبال گرم و ابراز احساسات خود، بار دیگر عشق و دلدادگی‌شان به فرهنگ فاطمی و ارزش‌های والای مکتب اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشتند.

این حضور باشکوه، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت فاطمه زهرا (س)، یادآوری جایگاه والای آن بانوی بزرگ اسلام و ترویج فرهنگ ایثار، ولایت‌مداری، عفاف و معنویت بود.

استقبال چشمگیر مردم از لاله‌های فاطمی در جایگاه چهارباغ خرم‌آباد، جلوه‌ای زیبا از پیوند عمیق مردم با شعائر دینی و مذهبی را به تصویر کشید؛ پیوندی که در گذر زمان همچنان زنده و استوار باقی مانده است.

چهارباغ خرم‌آباد بار دیگر شاهد جلوه‌ای از عشق فاطمی و ارادت مردمی بود که با قلب‌هایی سرشار از محبت اهل‌بیت (ع)، به استقبال این آیین معنوی آمدند.

 

لاله‌های فاطمی در میان استقبال پرشور مردم ولایتمدار جایگاه چهارباغ خرم‌آباد + تصاویر

 

لاله‌های فاطمی در میان استقبال پرشور مردم ولایتمدار جایگاه چهارباغ خرم‌آباد + تصاویر

 

لاله‌های فاطمی در میان استقبال پرشور مردم ولایتمدار جایگاه چهارباغ خرم‌آباد + تصاویر

 

لاله‌های فاطمی در میان استقبال پرشور مردم ولایتمدار جایگاه چهارباغ خرم‌آباد + تصاویر

 

لاله‌های فاطمی در میان استقبال پرشور مردم ولایتمدار جایگاه چهارباغ خرم‌آباد + تصاویر

 

لاله‌های فاطمی در میان استقبال پرشور مردم ولایتمدار جایگاه چهارباغ خرم‌آباد + تصاویر

 

 

برچسب ها: تشییع شهدا ، لرستان
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لاله‌های فاطمی در میان استقبال پرشور مردم ولایتمدار جایگاه چهارباغ خرم‌آباد + تصاویر