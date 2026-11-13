باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهرکرد امروز میزبان بدرقه شش شهید گمنام دفاع مقدس است. مردانی که سال‌ها نام و نشانی نداشتند، اما یاد و راهشان در حافظه این سرزمین زنده مانده است.

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهدا با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در شهرکرد آغاز شده و تشییع‌کنندگان، پیکر این لاله‌های گمنام را به سمت مصلای امام خمینی (ره) همراهی می‌کنند.

امروز شهرکرد میزبان شش روایت ناتمام از مردانی است که برای سربلندی ایران از جان گذشتند.

این گزارش تصویری از وداع مردم بام ایران با شش شهید گمنام است.