هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین تشییع پیکر مطهر شش شهید گمنام دفاع مقدس با حضور مردم شهیدپرور شهرکرد آغاز شد. کاروانی از عشق و وفاداری که امروز بر دوش مردم بام ایران تا مصلای امام خمینی (ره) بدرقه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهرکرد امروز میزبان بدرقه شش شهید گمنام دفاع مقدس است. مردانی که سال‌ها نام و نشانی نداشتند، اما یاد و راهشان در حافظه این سرزمین زنده مانده است.

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهدا با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در شهرکرد آغاز شده و تشییع‌کنندگان، پیکر این لاله‌های گمنام را به سمت مصلای امام خمینی (ره) همراهی می‌کنند.

امروز شهرکرد میزبان شش روایت ناتمام از مردانی است که برای سربلندی ایران از جان گذشتند.

این گزارش تصویری از وداع مردم بام ایران با شش شهید گمنام است.

 
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شهید گمنام ، تشییع پیکر
خبرهای مرتبط
بام ایران در سوگ لاله‌های گمنام+فیلم
بام ایران به عطر شهادت معطر شد+تصاویر و فیلم
بام ایران در آغوش شش لاله بی‌نشان/ شهرکرد میزبان کاروان شهیدان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بام ایران در سوگ لاله‌های گمنام+فیلم
شهرکرد، شانه‌های استوار یک ملت زیر تابوت شش قهرمان+تصاویر و فیلم
آخرین اخبار
شهرکرد، شانه‌های استوار یک ملت زیر تابوت شش قهرمان+تصاویر و فیلم
بام ایران در سوگ لاله‌های گمنام+فیلم
در میان برگ‌ها و جریان آب؛ پل زمانخان در قاب پاییزی هنرمند استان + تصاویر