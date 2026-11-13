استاندار فارس، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام در شیراز را نشانه نهادینه شدن فرهنگ مقاومت، ایثار و پاسداشت مقام شهدا در میان مردم دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس ر حاشیه مراسم تشییع شهدای گمنام در شیراز با تسلیت ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره (س) با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام گفت: این حضور پرشور که یادآور روز‌های دفاع مقدس است، نشان می‌دهد فرهنگ مقاومت، شهادت و پاسداشت مقام شهدا در میان مردم نهادینه شده است.

او بیان کرد: امروز بار دیگر شاهد حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام هستیم، شهدای گمنامی که البته از نظر مالی گمنام‌اند، اما در آسمان‌ها شناخته‌شده‌تر و نام‌آشناتر هستند.

نماینده عالی دولت در فارس با بیان اینکه حضور پرشور مردم در مراسم بدرقه شهدا یادآور روز‌های دفاع مقدس است، افزود: این حضور نشان می‌دهد فرهنگ مقاومت، شهادت و پاسداشت مقام شهدا در میان مردم نهادینه شده است.

سردار یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر استان فارس در حاشیه این مراسم گفت: شهدای عزیز، ستارگانی هستند که برای همیشه تاریخ خواهند ماند.

او افزود: این تشییع باشکوه بسیار معنا دارد و گویای این مطلب است که راه شهدا و راه انقلاب همچنان ادامه دارد.

بوعلی ادامه داد: شهدا جان خود را در راه اسلام و انقلاب فدا کردند و امیدواریم ما نیز بتوانیم راه این شهدای عزیز را ادامه دهیم.

برچسب ها: حضور مردم ، تشییع شهدا ، دفاع مقدس ، استاندار فارس
خبرهای مرتبط
اعزام هیئت تجاری استان فارس به سه کشور آفریقایی
امیری:
ظرفیت‌های تجاری لارستان جلوه‌ای از اقتدار اقتصادی جنوب کشور است
افتتاح ۹۰ همت پروژه در فارس با کمک منابع مولدسازی/انتقال ندامتگاه عادل‌آباد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وقتی «موشک قیام» در میدان معلم بر دوش اراده مردم ایستاد + فیلم
طنین نوای روضه و حضور شهید گمنام در پایگاه شهید دوران + فیلم و عکس
شیراز در عطر سوگ فاطمی و شمیم شهادت میزبان مسافران بی‌نام‌ونشان شد + فیلم
حضور پرشور مردم در تشییع شهدا یادآور روزهای دفاع مقدس است
لاله‌های گمنام بر دستان مردمی که سرما را به گرمای حضور بدل کردند
خط‌نشان توزیع برق شیراز برای سوداگران انرژی/کشف و احصای بیش از ۶۳۰ هزار کیلووات‌ساعت برق غیرمجاز
آخرین اخبار
خط‌نشان توزیع برق شیراز برای سوداگران انرژی/کشف و احصای بیش از ۶۳۰ هزار کیلووات‌ساعت برق غیرمجاز
لاله‌های گمنام بر دستان مردمی که سرما را به گرمای حضور بدل کردند
حضور پرشور مردم در تشییع شهدا یادآور روزهای دفاع مقدس است
وقتی «موشک قیام» در میدان معلم بر دوش اراده مردم ایستاد + فیلم
طنین نوای روضه و حضور شهید گمنام در پایگاه شهید دوران + فیلم و عکس
شیراز در عطر سوگ فاطمی و شمیم شهادت میزبان مسافران بی‌نام‌ونشان شد + فیلم
خطبه فدکیه برجسته‌ترین الگوی جهاد تبیین در تاریخ اسلام است
از افتتاح بوستان شاپرک تا اجرای ۲۹۰۰ پروژه عمرانی در کلان‌شهر شیراز
تثبیت حقوق کشاورزان فارس با سنددار شدن بیش از ۲ هزار هکتار اراضی
حضرت زهرا (س)؛ الگوی بی‌بدیل دفاع از حقیقت و جهاد تبیین
شتاب‌بخشی به ساخت زندان جدید شیراز با مولدسازی دارایی‌ها
توزیع ۴۵ هزار تن کود شیمیایی در فارس/ پشتیبانی تعاون روستایی از تولید کشاورزی
فارس؛ خاستگاه ۱۵۰ چهره برجسته قرآنی
نهضت احیای واحدهای راکد؛ فرصت‌ها نباید معطل بمانند
همکاری اداره کار فارس و اتاق اصناف برای آموزش قانون کار و پیگیری مسکن اصناف
اختصاص ۲۰۰ میلیارد اعتبار برای حفاظت تخت جمشید و پاسارگاد
ظرفیت‌های تجاری لارستان جلوه‌ای از اقتدار اقتصادی جنوب کشور است
محدودیت‌های ترافیکی مراسم تشییع شهدای گمنام در شیراز اعلام شد
مصرف ۸ ماینر معادل مصرف ۷۰ خانوار شیرازی
افتتاح ۹۰ همت پروژه در فارس با کمک منابع مولدسازی/انتقال ندامتگاه عادل‌آباد
تشکیل بیش از ۲۴ پرونده تخلف در حوزه فروش اقساطی کالا در فارس