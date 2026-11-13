استاندار فارس، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام در شیراز را نشانه نهادینه شدن فرهنگ مقاومت، ایثار و پاسداشت مقام شهدا در میان مردم دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس ر حاشیه مراسم تشییع شهدای گمنام در شیراز با تسلیت ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره (س) با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام گفت: این حضور پرشور که یادآور روز‌های دفاع مقدس است، نشان می‌دهد فرهنگ مقاومت، شهادت و پاسداشت مقام شهدا در میان مردم نهادینه شده است.

او بیان کرد: امروز بار دیگر شاهد حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام هستیم، شهدای گمنامی که البته از نظر مالی گمنام‌اند، اما در آسمان‌ها شناخته‌شده‌تر و نام‌آشناتر هستند.

نماینده عالی دولت در فارس با بیان اینکه حضور پرشور مردم در مراسم بدرقه شهدا یادآور روز‌های دفاع مقدس است، افزود: این حضور نشان می‌دهد فرهنگ مقاومت، شهادت و پاسداشت مقام شهدا در میان مردم نهادینه شده است.

سردار یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر استان فارس در حاشیه این مراسم گفت: شهدای عزیز، ستارگانی هستند که برای همیشه تاریخ خواهند ماند.

او افزود: این تشییع باشکوه بسیار معنا دارد و گویای این مطلب است که راه شهدا و راه انقلاب همچنان ادامه دارد.

بوعلی ادامه داد: شهدا جان خود را در راه اسلام و انقلاب فدا کردند و امیدواریم ما نیز بتوانیم راه این شهدای عزیز را ادامه دهیم.