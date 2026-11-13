معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: در راستای پیگیری‌های استاندار لرستان جهت احیا ظرفیت‌های راکد استان، بویژه شرکت پارسیلون خرم‌آباد چندین جلسه با دکتر شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس برگزار شده‌است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - امید امیدی شاه آباد اظهارداشت: بر همین اساس تیم ۷ نفره مرکب از هلدینگ خلیج فارس و شرکت پتروشیمی شهید تندگویان طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جهت بررسی نهایی روند واگذاری و احیا این واحد در استان حضور یافتند.‌

وی ادامه‌داد: باتوجه به انجام فرایند قیمت‌گذاری کارخانه توسط کارشناسان رسمی دادگستری استان، طی روزهای آتی، اقدامات لازم برای برگزاری مزایده این پروژه شکل خواهد گرفت.

معاون اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: باتوجه به توانمندی‌های هلدینگ خلیج فارس در سطح کشور و پیشینه شرکت پارسیلون در زمینه تولید انواع نخ، نمایندگان این هلدینگ پس از بازدید از بخشهای مختلف و عرصه این مجموعه باسابقه در صنعت استان، جهت راه‌اندازی مجدد این مجموعه نیز به تبادل نظر و ارزیابی پرداختند.

امیدی افزود: انتظار می‌رود پس از ۱۱ سال تعطیلی و رکود این واحد شاهد واگذاری این کارخانه به یک مجموعه اقتصادی باسابقه و توانمند در کشور باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت بهره‌گیری همه‌جانبه از ظرفیت‌های این واحد تولیدی راکد، گفت: باتوجه به فضای ۲۰۰ هکتاری این مجموعه، استان آمادگی کامل برای تبدیل یا تغییر کاربری این محدوده به یک شهرک صنعتی خصوصی جهت تقویت سرمایه‌گذاری در لرستان و حمایت از بخش خصوصی را با توجه به مزیت‌هایی که از طریق قانون برای این شهرک‌ها تعیین شده را دارد.

وی در پایان افزود: تعامل و وفاق بین مجموعه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند استان را در دستیابی به اهداف توسعه، تقویت نماید و از همراهی‌های جناب آقای هاشمی‌نیا نماینده مردم شریف شهرستان‌های خرم آباد چگنی در مجلس شورای اسلامی تشکر کرد.

در این جلسه هادی هاشمی نیا نماینده مردم خرم آباد و چگنی، محمدحسین جناب مدیرکل دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری لرستان و بهمن جعفری مدیرکل صدا استان حضور داشتند.

منبع:اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

 

برچسب ها: پارسیلون ، لرستان
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