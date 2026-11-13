مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از ثبت ۶۴ درصد تعهد اشتغال استان در سامانه ملی رصد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اشرفی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت ۲۷ دستگاه اجرایی در زمینه ثبت اشتغال در سامانه ملی رصد گفت: دستگاه‌ها بر اساس ظرفیت‌ها، مأموریت‌ها و رسته‌های فعالیت خود، تعهداتی در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی بر عهده دارند که میزان تحقق آن به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

او با بیان اینکه تاکنون ۶۴ درصد تعهد اشتغال استان در سامانه ملی رصد ثبت شده است، افزود: اطلاعات مربوط به میزان اشتغال ثبت‌شده به تفکیک شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قابل بررسی است و دستگاه‌ها می‌توانند به‌صورت هفتگی از عملکرد خود در این زمینه اطلاع پیدا کنند.

اشرفی با تأکید بر ضرورت صحت‌سنجی اشتغال‌های ثبت‌شده اظهار کرد: ثبت آمار اشتغال به‌تنهایی کافی نیست و باید از تحقق واقعی فرصت‌های شغلی اطمینان حاصل شود؛ از این رو، فرآیند راستی‌آزمایی اطلاعات در سطح کشور به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: راستی‌آزمایی اشتغال‌های ثبت‌شده از طریق سه مرحله پیامکی، تلفنی و بررسی‌ها و پایش‌های میدانی انجام می‌شود تا مشخص شود افراد معرفی‌شده واقعاً در فرصت شغلی ثبت‌شده مشغول به فعالیت هستند.

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او در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی حوزه مشاغل خانگی تصریح کرد: تسهیلات مناسبی برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار‌های خانگی در نظر گرفته شده و جلسات کارگروه تخصصی مشاغل خانگی استان نیز به‌صورت هفتگی با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود.

اشرفی با اشاره به امکان پرداخت تسهیلات تا سقف پنج میلیارد تومان به متقاضیان واجد شرایط گفت: نرخ سود این تسهیلات چهار درصد است و متقاضیان می‌توانند با رعایت ضوابط و شرایط تعیین‌شده از طریق بانک‌های عامل برای دریافت آن اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: افرادی که در رسته‌های مصوب مشاغل خانگی فعالیت دارند یا قصد راه‌اندازی کسب‌وکار در محیط منزل را دارند، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند؛ البته فعالیت اقتصادی باید در چارچوب ضوابط مشاغل خانگی باشد و برای همسایگان مزاحمتی ایجاد نکند.

منبع: ایرنا