باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -دکتر بهنام رضوانی نماینده مردم شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اجرای خط تغذیه هوراند به آبش‌احمد گفت: این طرح به طول ۲۷ کیلومتر و با اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

وی همچنین از تکمیل فاز دوم طرح آبرسانی از رود ارس با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان و اجرای عملیات نیرو‌رسانی به مجتمع آبرسانی ارس با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.

وی تکمیل مخزن ۲ هزار مترمکعبی آبش‌احمد به همراه احداث دیوار حائل و ساختمان اداری این بخش را از دیگر طرح‌های در دست اجرا عنوان کرد که برای آن ۴۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌ها، تقویت تأسیسات و بهبود خدمات‌رسانی به مردم بخش آبش‌احمد در حال پیگیری و اجراست.

وی با تأکید بر تسریع در تکمیل این طرح‌ها اعلام کرد: تمامی این پروژه‌های عمرانی تا یک ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.