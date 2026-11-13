وزیر مشاور انگلیس در امور خاورمیانه، با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه باب‌المندب، بر تعهد لندن به همکاری با متحدان برای حفظ امنیت و آزادی کشتیرانی در این آبراه و دیگر مسیر‌های حیاتی تجارت جهانی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - استیون دوتی، وزیر مشاور انگلیس در امور خاورمیانه، با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه باب‌المندب اعلام کرد اهمیت این آبراه به هیچ‌وجه کمتر از تنگه هرمز و دیگر مسیر‌های اصلی کشتیرانی در جهان نیست.

دوتی تأکید کرد آزادی دریانوردی صرفاً یک اصل نظری نیست و انگلیس متعهد است با همکاری متحدان و شرکای خود، این آبراه‌ها را باز و امن نگه دارد.

وی با متهم کردن انصارالله یمن و طرف‌هایی که به گفته او این جنبش را در تشدید تنش‌ها در یمن و حملات به عربستان سعودی مسلح و توانمند می‌کنند، شلیک موشک و پهپاد به سمت فرودگاه‌ها و مناطق غیرنظامی را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.

دوتی بار دیگر بر حمایت انگلیس از عربستان سعودی و دولت یمن مورد حمایت ریاض تأکید کرد و به استقرار هواپیما‌های سوخت‌رسان، جنگنده‌ها و مستشاران نظامی این کشور برای پشتیبانی از فعالیت‌های دفاعی عربستان اشاره کرد.

وی همچنین وضعیت شهر تعز را دردناک خواند.

منبع: الشرق الاوسط

برچسب ها: باب المندب ، انگلیس و عربستان
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