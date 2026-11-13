\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0648 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0645\u062a\u062e\u0644\u0641 \u062d\u0645\u0644 \u06af\u0627\u0632 \u0645\u0627\u06cc\u0639 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0642 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u062d\u06a9\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n