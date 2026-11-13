باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آتش‌سوزی مهیب کشتی متخلف حمل گاز مایع در تنگه هرمز + فیلم

تصاویر، لحظات انفجار و شعله‌ور شدن کشتی متخلف حمل گاز مایع در آب‌های شرق تنگه هرمز را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تصاویر منتشرشده از وقوع انفجار و آتش‌سوزی گسترده در یک کشتی متخلف حمل گاز مایع در شرق تنگه هرمز حکایت دارد.

 

مطالب مرتبط
آتش‌سوزی مهیب کشتی متخلف حمل گاز مایع در تنگه هرمز + فیلم
young journalists club

کاهش بهای نفت ابزار راهبردی واشنگتن برای جنگ کوتاه‌مدت + فیلم

آتش‌سوزی مهیب کشتی متخلف حمل گاز مایع در تنگه هرمز + فیلم
young journalists club

ماجرای حمله به رادار آمریکایی در جزیره عمان چه بود؟ + فیلم

آتش‌سوزی مهیب کشتی متخلف حمل گاز مایع در تنگه هرمز + فیلم
young journalists club

 خنده نظامیان آمریکایی به بلوف واشنگتن درباره کنترل تنگه هرمز! + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
حضور عزاداران فاطمی در دویست و پنجاه و هفتمین شب از تجمعات خیابانی + فیلم
۳۰۵

حضور عزاداران فاطمی در دویست و پنجاه و هفتمین شب از تجمعات خیابانی + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۵
برگزاری سوگواره ملی «یاس نبوی» در کَهَرت خوانسار + فیلم
۲۲۲

برگزاری سوگواره ملی «یاس نبوی» در کَهَرت خوانسار + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۵
روایت سردار بی‌ادعای ایران؛ مردی که نمی‌خواست دیده شود + فیلم
۲۰۱

روایت سردار بی‌ادعای ایران؛ مردی که نمی‌خواست دیده شود + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۵
آتش‌سوزی مهیب کشتی متخلف حمل گاز مایع در تنگه هرمز + فیلم
۱۵۷

آتش‌سوزی مهیب کشتی متخلف حمل گاز مایع در تنگه هرمز + فیلم

۲۲ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha