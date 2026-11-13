رییس مرکز اورژانس و مدیریت حوادث استان البرز اعلام کرد: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در آزادراه شهید فهمیده (کرج - قزوین) ۶ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  دکتر «احمد مهدوی» روز جمعه اظهار کرد: این حادثه نیمه‌شب گذشته در محدوده خروجی مهرویلا کرج در آزادراه شهید فهمیده رخ داد که پس از اعلام به سامانه ۱۱۵، بلافاصله نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این سانحه رانندگی ۶ سرنشین خودرو شامل سه زن و سه مرد دچار مصدومیت شدند.

رییس اورژانس استان البرز افزود: با حضور به‌موقع کارشناسان فوریت‌های پزشکی در صحنه حادثه، تمام مصدومان از اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی بهره‌مند شده و خدمات درمانی را دریافت کردند.

مهدوی با اشاره به وقوع این سانحه در ساعات پایانی شب گذشته، از رانندگان خواست ضمن پرهیز جدی از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی، با سرعت مطمئنه حرکت کنند و استفاده از کمربند ایمنی را برای تمام سرنشینان در صندلی‌های جلو و عقب الزامی بدانند.

منبع: روابط عمومی اورژانس البرز

برچسب ها: حادثه رانندگی ، کشته و مصدوم
خبرهای مرتبط
تصادف در محور شوش ۲ کشته و سه مصدوم داشت
۲ کشته و مصدوم در تصادف زرند
۳ کشته در تقاطع جاده معدن شماره ۵ گل‌گهر سیرجان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واژگونی خودرو در آزادراه کرج - قزوین ۶ مصدوم برجا گذاشت
آخرین اخبار
واژگونی خودرو در آزادراه کرج - قزوین ۶ مصدوم برجا گذاشت