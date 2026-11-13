با کشف جسد زن ۴۰ ساله در خودرویی در پارکینگ منزلش در قائم شهر، تحقیقات قضایی آغاز و فرد مظنون به قتل دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری مردی ۵۱ ساله به اتهام قتل زن ۴۰ ساله در قائم شهر خبر داد و گفت: متهم در تحقیقات مقدماتی به قتل اعتراف کرد.

او افزود: پس از تماس شهروندان با سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و گزارش کشف جسد زنی حدود ۴۰ ساله در داخل یک خودرو در پارکینگ منزلش، با دستور دادستان قائم شهر، بازپرس ویژه قتل به همراه مأموران در محل حاضر و هویت متوفی در بررسی‌های اولیه مشخص شد.

پوریانی ادامه داد: بازپرس پرونده در جریان تحقیقات میدانی به یکی از افراد حاضر در محل کشف جسد مشکوک شد. این فرد پس از انتقال به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات، به قتل اعتراف کرد. متهم مردی ۵۱ ساله، متأهل و بازنشسته یکی از ادارات دولتی است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: متهم در اعترافات خود مدعی شد روز حادثه در مرغداری خود در یکی از روستا‌های شهرستان با مقتول درگیر شده و با انگیزه شخصی او را خفه کرده است.

پوریانی افزود: متهم پس از قتل، جسد را داخل خودروی مقتول قرار داد و به پارکینگ منزل وی منتقل کرد و سپس بار دیگر هنگام حضور مأموران در محل حاضر شد که دستگیر شد.

او با بیان اینکه پرونده به یکی از شعب بازپرسی قائم شهر ارجاع شده است، گفت: پس از تفهیم اتهام قتل عمد، با صدور قرار متناسب، متهم به زندان قائم شهر معرفی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: بازپرس ویژه قتل دستور اعزام جسد به پزشکی قانونی را برای تعیین علت تامه فوت صادر کرده و تحقیقات تکمیلی درباره این پرونده ادامه دارد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران