باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین محمدی سرپرست سازمان تامین اجتماعی روز جمعه در بازدید از بیمارستان سبلان اردبیل با بیان اینکه طی چند سال گذشته ۱۲ هزار نیروی شاغل در مراکز درمانی ملکی وابسته با سازمان تامین اجتماعی بازنشست شده‌اند، افزود: برای جبران این کمبود، مجوز استخدام و به کارگیری ۹ هزار پرستار، کادر درمان و نیرو اخذ شده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم با برگزاری به موقع آزمون و استخدام و جذب افراد، کمبود پرستار و نیرو در مراکز درمانی ملکی وابسته به سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور تا حدودی کاهش یابد.

محمدی ادامه داد: بر اساس اعلام نیاز مدیریت درمان تامین اجتماعی استان‌ها سهم همه مراکز درمانی مشخص شده است و به عنوان مثال در بیمارستان سبلان اردبیل ۲۴ پرستار و کادر درمان استخدام و جذب خواهند شد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: سه هزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی و دولتی از مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل اختصاص یافت.

محمدی افزود: این مبلغ هفته آینده به حساب مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل واریز خواهد شد تا همکاران ما در استان، بخشی از مطالبات بخش خصوصی و دولتی را پرداخت کنند و امیدواریم با همکاری دولت پرداخت مطالبات و تسویه حساب در ماه‌های آینده تسریع شود.

وی با اشاره به فعالیت ۲ بیمارستان و پنج درمانگاه ملکی وابسته به سازمان تامین اجتماعی در نقاط مختلف استان اردبیل، اظهار کرد: علاوه بر این، مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال نیز برای تامین تجهیزات مورد نیاز به مراکز درمانی استان اختصاص یافت.

وی با اشاره به روند تکمیل درمانگاه تامین اجتماعی خلخال بیان کرد: مطالبات پیمانکار پروژه پرداخت شده، اما به‌دلیل فرا رسیدن فصل سرما عملیات اجرای آن متوقف شده است و با بهبود شرایط جوی عملیات ساخت آغاز خواهد شد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: درمانگاه خلخال ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم این درمانگاه که طراحی بسیار عالی و امکانات خوبی دارد تا هفته دولت سال آینده تکمیل و افتتاح برسد.

محمدی ادامه داد: زمین مورد نیاز برای احداث درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان گرمی تامین و تهیه شده و با پیگری همکاران و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی تا ۲۰ روز آینده با انتخاب پیمانکار، کلنگ احداث آن به زمین زده خواهد شد.

وی گفت: امیدواریم درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان گرمی با بیش از سه هزار مترمربع در مدت زمان ۲ سال ساخته شود و در اختیار بیمه شدگان و مردم قرار گیرد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی با تقدیر از زحمات همکاران خود در بخش‌های درمان و بیمه تامین اجتماعی استان اردبیل افزود: تصمیمات خوبی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار و مدیران استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای توسعه زیرساخت‌ها و تامین تجهیزات مورد نیاز در استان اردبیل اتخاذ شد و امیدواریم منجر به ارائه خدمات بهتر و مطلوب به مردم منطقه شود.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان سبلان اردبیل ضمن اهدای شاخه گل به پرستاران و کادر درمان، از بیماران بستری در بیمارستان عیادت و با اهدای هدیه‌ای از آنها و خانواده هایشان دلجویی کرد و در روند خدمات ارائه شده و نحوه درمان آنها قرار گرفت.