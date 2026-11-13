امروز به مناسبت شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا س پیکر مطهر ۸ شهید گمنام از میدان شهدای ذهاب رشت تا میدان مصلی این شهر با حضور مردم قدر شناس رشت تششیع شد .

باشگاه خبرنگاران جوان ، سمیه بشارتی - مراسم تشییع پیکرهای مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس از میدان شهدای ذهاب (شهرداری) رشت آغاز شد.

در این مراسم، مردم شهیدپرور رشت با حضور در میدان شهدای ذهاب، پیکرهای مطهر شهدا را همراهی می‌کنند. برنامه‌های عزاداری و آیین‌های مذهبی نیز با حضور پیکرهای شهدا در این میدان پیش‌بینی شده است.

قرار است پس از برگزاری مراسم در میدان شهدای ذهاب، پیکرهای مطهر شهدا به سمت ورزشگاه شهید عضدی رشت تشییع شوند.

محل خاکسپاری شهدا

بر اساس اعلام از میان این هشت شهید گمنام، پیکر سه شهید در استان گیلان به خاک سپرده خواهد شد؛ دو شهید در شهر رشت و یک شهید در شهرستان فومن تدفین می‌شوند.

مجموعه فرهنگی تربیتی گوهرشاد رشت، ورزشگاه شهید عضدی و پارک شهر ماکلوان در شهرستان فومن، سه محل پیش‌بینی‌شده برای خاکسپاری این شهدا هستند.