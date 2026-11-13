مراسم تشییع شهدای گمنام با حضور پرشور مردم و در فضایی آکنده از معنویت و ارادت به شهدا برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۷ شهید گمنام تازه‌تفحص‌شده دوران هشت سال دفاع مقدس در شهر کرمان حضور یافت.

 در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان برگزار شد، استاندار کرمان در کنار مردم در مراسم تشییع شهدا شرکت کرد و با قرار دادن شانه زیر پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام، در آیین بدرقه این شهیدان والامقام مشارکت داشت.

 

مراسم تشییع شهدای گمنام با حضور پرشور مردم و در فضایی آکنده از معنویت و ارادت به شهدا برگزار شد و حاضران با سردادن شعار‌های انقلابی و مذهبی، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

 

پیکر مطهر این ۱۷ شهید پس از مراسم تشییع در کرمان، برای خاکسپاری به شهرستان‌های کرمان، رفسنجان، بافت، زرند، سیرجان، بم و شهربابک منتقل شد تا در نقاط تعیین‌شده آرام گیرند

 

برچسب ها: شهدا ، گلزار
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