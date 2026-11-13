باشگاه خبرنگاران جوان - چهلمین مانور عملیاتی طرح ملی «مهتاب» با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق شیراز برگزار شد و با جمع‌آوری ۹۳ فقره برق غیرمجاز و احصای بیش از ۶۳۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی، روند مقابله با مصادیق مصرف غیرمجاز و مدیریت هوشمند تلفات شبکه با جدیت ادامه یافت.

احمدرضا خسروی مدیرعامل این شرکت، در حاشیه این مانور با تأکید بر اهمیت استمرار اجرای طرح ملی مهتاب اظهار داشت: این طرح یک برنامه مقطعی و صرفاً عملیاتی نیست، بلکه حرکتی هدفمند و مستمر برای مدیریت هوشمند تلفات، شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، مقابله با دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، کشف مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز و جلوگیری از انحراف برق یارانه‌ای است که با هدف صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار، ارتقای ایمنی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه دنبال می‌شود.

او با اشاره به دستاورد‌های اقتصادی و فنی این طرح افزود: کاهش تلفات و جلوگیری از هدررفت انرژی، علاوه بر حفظ منابع ملی، مانع تحمیل هزینه‌های سنگین برای تأمین برق از طریق احداث نیروگاه و توسعه خطوط انتقال و توزیع می‌شود. برآورد‌ها نشان می‌دهد ارزش اقتصادی دستاورد‌های این حوزه با سرمایه‌گذاری موردنیاز برای احداث نیروگاه و توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع، به حدود یک‌ونیم میلیارد دلار قابل مقایسه است؛ موضوعی که اهمیت مدیریت مصرف و صیانت از ظرفیت‌های موجود صنعت برق را بیش از پیش آشکار می‌کند.

مدیرعامل توزیع برق شیراز، پایش میدانی شبکه، اصلاح اتصالات و برخورد با مصادیق بهره‌برداری غیرمجاز را از محور‌های مهم طرح مهتاب دانست و تصریح کرد: استفاده غیرقانونی از ظرفیت شبکه و انحراف برق یارانه‌ای، خط قرمز صنعت برق است. مقابله با سوداگران انرژی علاوه بر کاهش تلفات فنی و غیرفنی، به تحقق عدالت در توزیع برق، صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان قانون‌مدار کمک می‌کند. همچنین این اقدامات با کاهش بار‌های غیرمجاز، ارتقای تاب‌آوری شبکه در شرایط بحرانی و بهبود کیفیت ولتاژ، زمینه تأمین برق مطمئن‌تر برای خانوار‌ها و صنایع را فراهم می‌سازد.

خسروی با تأکید بر اینکه موفقیت طرح مهتاب در گرو مشارکت همه بخش‌های شرکت و استمرار نظارت‌های میدانی است، خاطرنشان کرد: هدف نهایی این طرح، ایجاد انضباط در مصرف انرژی، ارتقای فرهنگ قانون‌مداری و حرکت به سمت شبکه‌ای هوشمند، ایمن و پایدار است.

محمد حضرتی مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز، با تشریح عملکرد عملیاتی چهلمین مانور مهتاب گفت: در جریان این عملیات، ۹۳ فقره انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و در مجموع ۶۳۰ هزار و ۷۸۵ کیلووات‌ساعت انرژی از این محل احصا شد. همچنین ۱۱۲ دستگاه کنتور چاه‌های کشاورزی مورد آزمون و بررسی قرار گرفت، ۷۸ دستگاه شمارشگر برای مشترکان جدید ثبت و ۳۴ دستگاه شمارشگر نصب شد.

او افزود: در بخش اصلاح و ساماندهی تجهیزات اندازه‌گیری، ۴۴ کنتور معیوب تعویض، ۸۵ فیوز محدودکننده نصب و ۲۸ مورد دستکاری در کنتور‌ها شناسایی شد.

حضرتی با اشاره به ابعاد نظارتی و پیشگیرانه این عملیات تصریح کرد: در این مانور ۶۵ مورد از مصارف نامتعارف و مشترکان پرمصرف بازدید شد و ۳۴ کارگاه مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن کشف ۸ فقره برق غیرمجاز و جمع‌آوری ۹۰۰ متر کابل غیرمجاز بود. این اقدامات با هدف جلوگیری از برداشت غیرقانونی انرژی و توزیع عادلانه عادلانه انرژی انجام شده و با جدیت ادامه خواهد یافت.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز