پیکر مطهر ۱۵ شهید دفاع مقدس، از میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی (ع) بر دوش مردم در حال تشییع هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان -امسال نیز به رسم هر سال، مراسم تشییع شهدای گمنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) که به عنوان روز شهدای گمنام نامگذاری شده، در حال برگزاری است. مردم مشهد از ساعت ۹ صبح امروز ۲۲ آبان، همگام با دیگر هموطنان خود در سراسر کشور، در مراسم اجتماع فاطمیون و تشییع پیکر شهدای گمنام حاضر شدند.

امروز در کل کشور، ۳۵۰ شهید گمنام بر دوش هموطنان‌مان تشییع می‌شود و مردم مشهد نیز میزبان ۱۵ شهید گمنام هستند. این مراسم از میدان شهدا شروع شده و با ورود مردم و پیکر‌ها به حرم مطهر رضوی در هنگام اذان ظهر، به پایان می‌رسد.

از ۱۵ شهید گمنامی که هم‌اینک در حال تشییع در مشهد‌اند، پیکر مطهر ۸ شهید پس از پایان مراسم به معراج شهدای تهران منتقل می‌شود و پیکر مطهر ۷ شهید دیگر نیز در بازه ۲۳ آبان تا دوم آذر، در ۷ نقطه خراسان رضوی شامل مجتمع آموزشی حضرت مهدی (عج) مشهد، سپاه ناحیه تایباد، بوستان باغ ملی گناباد، شهرک مسکونی شهید مهاجر پالایشگاه گاز سرخس، بوستان عبدل‌آباد، بوستان زوزن و قدمگاه امام رضا (ع) در روستای دهسرخ به خاک سپرده می‌شود.

جنایات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ رمضان و پس از آن که به شهادت رهبر شهید انقلاب و بیش از ۳۵۰۰ تن از هموطنان انجامید، باعث شد امسال مردم با اراده محکم‌تری در این مراسم شرکت و با شهدا تجدید پیمان کنند.

شب گذشته نیز مراسم وداع با پیکر مطهر این ۱۵ شهید، پس از نماز مغرب و عشا، در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی (ع) برگزار شد.