ابزار نوین پزشکی برای ارتقا کیفیت مراقبت‌های دهانی از سوی محقق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - شیوا اسدپور عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در تازه‌ترین دستاورد علمی، «اپلیکاتور دهانی» با هدف تسهیل و بهبود فرآیند درمان ضایعات و زخم‌های دهانی از جمله آفت، تبخال و ...، رسماً در اداره‌کل مالکیت معنوی به ثبت ملی رسید.

این ابزار نوین پزشکی با نیازسنجی دقیق بالینی، ضمن افزایش اثربخشی دارو‌ها و کرم‌های موضعی در ناحیه ضایعه، باعث ارتقا کیفیت مراقبت‌های درمانی و راحت‌تر کردن مصرف دارو برای بیماران می‌شود. 

با ثبت این دستاورد و حرکت پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در مسیر تولید علم و کاربردی کردن آن، شمار اختراعات و محصولات فناورانه ثبت‌شده در دانشگاه افزایش یافت.

 

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برچسب ها: اختراع ، محقق
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