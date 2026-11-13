باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - شیوا اسدپور عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در تازه‌ترین دستاورد علمی، «اپلیکاتور دهانی» با هدف تسهیل و بهبود فرآیند درمان ضایعات و زخم‌های دهانی از جمله آفت، تبخال و ...، رسماً در اداره‌کل مالکیت معنوی به ثبت ملی رسید.

این ابزار نوین پزشکی با نیازسنجی دقیق بالینی، ضمن افزایش اثربخشی دارو‌ها و کرم‌های موضعی در ناحیه ضایعه، باعث ارتقا کیفیت مراقبت‌های درمانی و راحت‌تر کردن مصرف دارو برای بیماران می‌شود.

با ثبت این دستاورد و حرکت پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در مسیر تولید علم و کاربردی کردن آن، شمار اختراعات و محصولات فناورانه ثبت‌شده در دانشگاه افزایش یافت.