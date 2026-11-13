پولیتیکو گزارش داد اتحادیه اروپا بر سر انتخاب مذاکره‌کننده با روسیه به سه گروه تقسیم شده است

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه پولیتیکو به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اتحادیه اروپا بر سر این‌که چه کسی می‌تواند نمایندگی این اتحادیه را در مذاکرات با روسیه بر عهده بگیرد، به سه گروه تقسیم شده است.

بر اساس این گزارش، گروه نخست از آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، حمایت می‌کند. دیپلمات‌هایی که نامشان فاش نشده است، معتقدند او به دلیل جایگاه نهادی خود، «گزینه طبیعی» برای این مسئولیت محسوب می‌شود.

گروه دوم، به گفته یکی از منابع روزنامه، خواستار انتخاب مذاکره‌کنندگانی از فرانسه و آلمان است؛ دو کشوری که «تمایلی ندارند جایگاه خود را در میز مذاکرات به بروکسل واگذار کنند».

گروه سوم که از آن به‌عنوان «تنها‌ترین گروه در میان سه گروه» یاد شده، از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حمایت می‌کند.

با این حال، شماری از دیپلمات‌ها معتقدند مواضع ضدروسی کالاس مانع از آن خواهد شد که او به‌عنوان مذاکره‌کننده انتخاب شود. برخی نیز پیشنهاد معرفی او برای این مسئولیت را «شوخی» توصیف کرده و گفته‌اند که او «احتمالاً بدترین گزینه ممکن» برای این مأموریت است.

پولیتیکو گزارش داد که موضوع انتخاب مذاکره‌کننده در نشست سران اتحادیه اروپا در دوبلین در روز ۱۳ نوامبر بررسی خواهد شد، هرچند بعید است در این نشست تصمیم نهایی اتخاذ شود.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز ۱۲ نوامبر در دیدار با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکره‌کنندگان آمریکایی، اعلام کرد که مایل است ایالات متحده با کشور‌های اروپایی همکاری کند تا آنها بتوانند درباره خواسته خود تصمیم بگیرند: صلح یا جنگ.

منبع: تاس

برچسب ها: مذاکرات صلح اوکراین ، اتحادیه اروپا
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