سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از محصولات آرایش صورت و ناخن غیرمجاز را که بدون مجوز‌های قانونی در بازار عرضه شده‌اند، اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو اعلام کرد: در بررسی‌های نظارتی انجام‌شده مشخص شده است تعدادی از محصولات آرایش صورت و ناخن بدون دریافت مجوز‌های قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی این محصولات شامل کانسیلر JULIUS BEAUTY، رژگونه DODO GIRL، کرم پودر، GABRINI – MAKE UP COVE، کرم جوان‌ساز، MATIA، کرم آنتی‌اکسیدان BIOAQUA، پرایمر GABRINI – FOUNDATION PRIMER، کرم پودر مات GABRINI – MAKE UP COVER، رژگونه مایع MODA GOLD – LIQUID BLUSH، کانتور صورت JULIUS – BEAUTY CONTOUR، رژگونه تراکوتا BARISH – TERAKOOTA FACE BLUSHER، کرم پودر LOREAL، رژگونه ARTSKIN – BLUSH، رژگونه COLOR KILL – BLUSH، سایه ابرو، DODO GIRL – EYEBROW POWDER، سایه چشم GEO – EYESHADOW، پنکیک GABRINI – MATTE POWDER، کانسیلر مایع GABRINI – LIQUID CONCEALER، کرم پودر VIOLET – FOUNDATION، کرم زیبایی KANZA – BEAUTY CREAM، کرم زیبایی، PARLEY – BEAUTY CREAM، کرم زیبایی UJOOBA – BEAUTY CREAM، کرم ARCHE، کرم LORANS، ژل ناخن A.S.P – GEL POLISH می‌باشد.

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف این فرآورده‌ها هشدار داد و اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

همچنین اعلام کرد: شهروندان از خرید این محصولات خودداری کرده و موارد عرضه آنها را به مراجع نظارتی گزارش کنند.

برچسب ها: سازمان غذا و دارو ، محصولات آرایشی
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اعلام اسامی محصولات آرایش صورت و ناخن غیرمجاز
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