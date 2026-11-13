کارشناس انرژی گفت: روسیه به دلیل مازاد تولید گاز و محدودیت در بازار‌های صادراتی خود، به دنبال بازاریابی و یافتن بازار‌های جدید برای فروش گاز است و ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و دسترسی به کشور‌های متقاضی گاز، می‌تواند از این فرصت برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حبیب‌الله ظفریان، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های ایران برای توسعه تجارت گاز در منطقه گفت: روسیه به دلیل مازاد تولید گاز و محدودیت در بازارهای صادراتی خود، به دنبال بازاریابی و یافتن بازارهای جدید برای فروش گاز است و ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و دسترسی به کشورهای متقاضی گاز، می‌تواند از این فرصت برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه استفاده کند.

وی با بیان اینکه روسیه برای فروش گاز مازاد خود نیازمند بازارهای جدید است، اظهار کرد: در صورت نبود بازار مناسب برای صادرات، روسیه با زیان اقتصادی قابل توجهی مواجه می‌شود؛ بنابراین از این منظر، توسعه همکاری‌های گازی با کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیت ایران می‌تواند برای این کشور نیز اهمیت داشته باشد.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران افزود: ایران از ظرفیت مناسبی برای تجارت گاز برخوردار است و تقریباً تمام همسایگان کشور، به‌جز قطر و ترکمنستان، از جمله ترکیه و پاکستان، متقاضی گاز هستند. این موقعیت جغرافیایی امکان ایجاد مسیرهای متنوع تجاری و اتصال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گاز در منطقه را فراهم می‌کند.

ظفریان با تأکید بر اینکه تبدیل ایران به هاب گازی منطقه صرفاً یک پیشنهاد اقتصادی نیست، تصریح کرد: در ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه با محوریت تجارت گاز تأکید شده است؛ بنابراین این موضوع علاوه بر برخورداری از توجیه اقتصادی و ژئوپلیتیکی، یک تکلیف قانونی نیز به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: تجارت گاز می‌تواند ابعاد مالی بسیار بزرگی داشته باشد و زمینه‌ساز توسعه گسترده روابط اقتصادی میان کشورهای منطقه شود. برای نمونه، اگر حجم تجارت گاز در خط لوله نخست و فاز اول به ۵۵ میلیارد مترمکعب برسد و قیمت هر مترمکعب گاز را به‌طور متوسط ۳۰ سنت در نظر بگیریم، ارزش این تجارت به بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: چنین ظرفیتی می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمدهای ارزی قابل توجه، زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تقویت روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه را فراهم کند.

 

برچسب ها: سوخت ، هاب انرژی
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