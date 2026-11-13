رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴ امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال، از ساعت ۱۴ امروز تردد تمامی وسایل نقلیه از سمت (جنوب به شمال) در این دو محور ممنوع خواهد شد.

وی افزود: به‌منظور تخلیه بار ترافیکی مسیر (شمال به جنوب) محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج به‌صورت یک‌طرفه درآمده و این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و بهبود شرایط عبور و مرور ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های شمالی گفت: در حال حاضر ترافیک در محور هراز در مسیر شمال به جنوب، محدوده سه‌راهی چلاو، سنگین و در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زنگوله، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

محبی ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محور هراز در مسیر جنوب به شمال و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان جریان دارد.

وی با اشاره به شرایط جوی محور‌های شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی در محور‌های شمالی گزارش نشده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از مسدود بودن سه محور غیرشریانی خبر داد و گفت: محور‌های هشتگرد–طالقان، پاوه–مریوان در محدوده گردنه تته و وازک–بلده همچنان مسدود هستند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: جاده چالوس ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
جاده چالوس پس از پنج ساعت انسداد، بازگشایی شد
جاده چالوس یکطرفه شد
جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال مسدود شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کیفرخواست متهمان پرونده نمایشگاه فیتکس تهران صادر شد
کیفیت هوای پایتخت در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس»
مشکل تأمین ارز شرکت ایران تایر با پیگیری دادستانی تهران رفع شد
آخرین اخبار
مشکل تأمین ارز شرکت ایران تایر با پیگیری دادستانی تهران رفع شد
کیفرخواست متهمان پرونده نمایشگاه فیتکس تهران صادر شد
کیفیت هوای پایتخت در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس»
دستور دیوان عالی برای نظارت بر گردش پرونده‌ها در شعب
تمهیدات ترافیکی مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام جنگ تحمیلی