باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا شائینی فرمانده انتظامی شاهرود گفت: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح شکاری در روستای سطوه، ماموران پاسگاه انتظامی در محل حادثه حاضر شدند و بررسی‌های اولیه را آغاز کردند.

وی ادامه داد: با حضور ماموران پلیس آگاهی و انجام تحقیقات تخصصی، مشخص شد جوانی ۲۲ ساله با استفاده از سلاح شکاری، مردی ۴۲ ساله را به قتل رسانده است.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به تشکیل چند تیم تخصصی برای شناسایی و دستگیری متهم گفت: پلیس با استفاده از سرنخ‌های به‌دست‌آمده موفق شد قاتل را کمتر از هفت ساعت پس از وقوع قتل، در داخل یک چاه متروکه در حوالی همان روستا شناسایی و دستگیر کند.

سرهنگ شائینی با بیان اینکه متهم ۲۲ ساله، انگیزه خود از ارتکاب قتل را مشاجره و درگیری لفظی با مقتول در فضای مجازی عنوان کرد، افزود: پس از تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی، روانه زندان شد.