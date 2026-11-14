مدیرعامل انجمن دیابت ایران گفت: بیماری دیابت علامت خاصی ندارد و افراد با سابقه خانوادگی باید آزمایش‌های دوره‌ای انجام دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - امیر کامران نیکو سخن مدیرعامل انجمن دیابت ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر دارو‌های مختلف بیماران دیابتی از جمله انسولین‌ها در داخل کشور تولید می‌شود و در این رمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

به گفته وی در حال حاضر پزشکان انسولین‌های جدید نو ترکیب را تجویز می‌کنند که تاثیر شان بالاتر از انسولین‌های قدیمی است و تزریق را برای بیماران آسان‌تر کرده است.

نیکو سخن تاکید کرد: در حال حاضر انسولین‌های قدیمی به خاطر کاهش تولید کمیاب شده و بیماران مسن که چند سال عادت به استفاده از آن را داشته کمی دچار مشکل کرده است.

مدیرعامل انجمن دیابت ایران تصریح کرد: در حال حاضر قیمت انسولین‌ها در ایران پایین‌تر از کشور‌های دیگر است؛ با حذف ارز ترجیحی قیمت انسولین با جهش افزایشی همراه بوده است، اما باز هم قیمتش کمتر از کشور‌های دیگر است. 

وی اضافه کرد: بر اساس آخرین پیمایش انجام شده در کشور، ۱۴ درصد از مردم ایران دچار دیابت و ۲۰ درصد از جمعیت کشور دچار پیش دیابت هستند.

نیکو سخن تصریح کرد: عوارض بیماری دیابت به دلیل تشخیص دیرهنگام آن در کشور به یک معضل جدی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: بیماری دیابت علامت خاصی ندارد و مهم‌ترین علامت دیابت بی علامتی آن بوده و هیچ شاخص و نشانه خاصی ندارد.

برچسب ها: دیابت ، قند خون
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۲۳ آبان ۱۴۰۵
فقط این نیست الان یک سری از داروهای دیابت تو هیچ داروخانه ایی پیدا نمیشه و الکی میگن مواد اولیش نیست دارویی که در داخل تولید میشه و به دروغ میگن نیست چند روز پیش ویزیتور یه داروخانه خودش علنی گفت میخوان قیمتش ببرن بالا وارد بازار کنن دقیقا معیشت مردم هدف قرار داده دولت هیچ کس هم پاسخگو نیست کسی که هر روز باید این قرص مصرف کنه چکار باید کنه اسم قرص هم ( پیوگلیتازون ۱۵ میلی گرم )
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Iran (Islamic Republic of)
یا حق
۰۸:۳۷ ۲۳ آبان ۱۴۰۵
یک ماه است انسولین ان پی اچ در داروخانه های استان خوزستان شهرستان هندیجان گیر نمی یاد . ان پی اچ که ساده ترین نوع انسولین و در شرکت داروسازی لرستان هم تولید می شود چرا باید اینطوری باشد .
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