فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه دشمن باید از شکست‌های پی‌درپی خود درس بگیرد، هشدار داد: کمترین تجاوز با ضربات هولناک پاسخ داده می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سردار پاسدار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم تشییع باشکوه شهدای گمنام، در پاسخ به پرسشی درباره حضور و همراهی در مسیر تشییع پیکر این شهدا، اظهار کرد: دشمن باید از شکست‌های خود درس بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه دشمن به شکست‌های پی‌درپی خود، تصریح کرد: دشمن باید از شکست‌های متعددی که متحمل شده است، درس بگیرد وگرنه درس‌های بزرگ‌تری در راه خواهد بود.

فرمانده کل سپاه همچنین هشدار داد: کمترین تجاوز، با ضربات هولناک و دردناک پاسخ داده خواهد شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سردار وحیدی ، سپاه پاسداران
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