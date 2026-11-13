باشگاه خبرنگاران جوان - سردار پاسدار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم تشییع باشکوه شهدای گمنام، در پاسخ به پرسشی درباره حضور و همراهی در مسیر تشییع پیکر این شهدا، اظهار کرد: دشمن باید از شکست‌های خود درس بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه دشمن به شکست‌های پی‌درپی خود، تصریح کرد: دشمن باید از شکست‌های متعددی که متحمل شده است، درس بگیرد وگرنه درس‌های بزرگ‌تری در راه خواهد بود.

فرمانده کل سپاه همچنین هشدار داد: کمترین تجاوز، با ضربات هولناک و دردناک پاسخ داده خواهد شد.

منبع: ایسنا