باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امروز، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) حال‌وهوای سوگواری دارد و زائران و مجاوران با حضور در این آستان مقدس، شهادت بانوی دو عالم را به پیشگاه حضرت احمد بن موسی (ع) تسلیت می‌گویند.

مراسم دهه دوم فاطمیه از یک هفته پیش در حرم مطهر آغاز شده است. شب گذشته نیز آیین سخنرانی، عزاداری، مرثیه‌سرایی و لاله‌گردانی با حضور مردم شیراز و دوستداران خاندان عصمت و طهارت در شبستان امام خمینی (ره) برگزار شد.

هم‌زمان با شب شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین سوگواری و وداع با پیکر‌های مطهر شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس نیز در این شبستان برپا شد و زائران و مجاوران حرم در این مراسم حضور یافتند.

در این آیین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین باقی‌زاده سخنرانی کرد و حاج محمود گرجی نیز با مرثیه‌سرایی و روضه‌خوانی، یاد و مصائب حضرت فاطمه زهرا (س) را گرامی داشت.

مراسم عزاداری در حرم مطهر امروز نیز ادامه دارد. خادمان این آستان مقدس امشب، هم‌زمان با شام غریبان شهادت بانوی دو عالم، آیین لاله‌گردانی برگزار می‌کنند. این مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشا برپا خواهد شد.