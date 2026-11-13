باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بخش بازفت شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال وبختیاری از بازگشایی پل ارتباطی روستای لبدعلیا در پی بارش‌های اخیر و با تلاش ۱۲ ساعته راهداران خبر داد.



مرتضی خداوردی اظهار کرد: در پی بارش‌های اخیر و بروز اختلال در پل ارتباطی روستای لبدعلیا در بخش بازفت شهرستان کوهرنگ، راهداران با حضور به‌موقع در منطقه و بسیج امکانات، عملیات بازگشایی این مسیر را آغاز کردند.



وی افزود: این عملیات با مشارکت ۸ نیروی راهدار و به‌کارگیری ۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، پس از ۱۲ ساعت تلاش مستمر و شبانه‌روزی با موفقیت به پایان رسید و پل ارتباطی روستا مجدداً بازگشایی شد.



خداوردی با تأکید بر اهمیت برقراری ارتباط روستاهای مناطق کوهستانی و سخت‌گذر تصریح کرد: در حال حاضر تردد در مسیر برقرار است و نیروهای راهداری با آمادگی کامل، پایش و رسیدگی به محورهای ارتباطی بخش بازفت را ادامه می‌دهند.



وی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به مردم مناطق روستایی و صعب‌العبور از اولویت‌های مجموعه راهداری است و راهداران در شرایط نامساعد جوی نیز برای حفظ ارتباط پایدار و ایمن روستاها تلاش می‌کنند.