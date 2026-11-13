باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اختلاف در کاخ سفید بر سر پیامد‌های جنگ با ایران + فیلم

گزارش‌ها از تشدید اختلاف‌ها در کاخ سفید بر سر پیامد‌های جنگ با ایران و شکست انتخاباتی حزب ترامپ حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیامدهای جنگ با ایران، به‌ویژه شکست حزب جمهوری‌خواه ترامپ در انتخابات کنگره، اختلاف‌ها در کاخ سفید را تشدید کرده است.

در همین راستا، ترامپ معاون خود، جی‌دی ونس، را از مسئولیت مذاکره با ایران برکنار کرده است.

 

مطالب مرتبط
اختلاف در کاخ سفید بر سر پیامد‌های جنگ با ایران + فیلم
young journalists club

شکست انتخاباتی ترامپ همچنان در صدر توجه رسانه‌های انگلیس + فیلم

اختلاف در کاخ سفید بر سر پیامد‌های جنگ با ایران + فیلم
young journalists club

شکاف میان مردم و حاکمیت آمریکا بر سر جنگ‌های خارجی + فیلم

اختلاف در کاخ سفید بر سر پیامد‌های جنگ با ایران + فیلم
young journalists club

از فشار اقتصادی تا حمله نظامی؛ شکست راهبرد آمریکا در برابر ایران + فیلم

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha