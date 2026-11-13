امام جمعه موقت شیراز حضور پرشور مردم و اقتدار نیروهای مسلح را مایه ناامیدی دشمنان و استمرار روحیه مقاومت توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام و المسلمین سید ابوفاضل رضوی اردکانی در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به اختلاف دیدگاه‌های تاریخی درباره تاریخ شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: درباره تاریخ شهادت آن حضرت دو قول وجود دارد؛ فاطمیه اول در سیزدهم جمادی‌الاول و فاطمیه دوم در سوم جمادی‌الثانی. هرچند قول نخست شهرت بیشتری دارد، قول دوم از اعتبار بیشتری برخوردار است و در منابع علمای بزرگی همچون شیخ مفید، شیخ صدوق و مرحوم کلینی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

او ضمن قدردانی از هیئت‌های مذهبی و عزاداران فاطمی در سراسر کشور افزود: برگزاری مراسم عزاداری حضرت زهرا (س) عبادتی بزرگ و ارزشمند است و باید این سنت دینی هر سال باشکوه‌تر از گذشته برگزار شود.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به جایگاه حضرت زهرا (س) در روایات اسلامی بیان کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) مصداق روشن آیه تطهیر و محور حدیث کسا هستند. همچنین در روایات، مقام شفاعت آن حضرت در روز قیامت جایگاهی ویژه دارد و از ایشان به‌عنوان صاحب بالاترین مقام شفاعت یاد شده است.

رضوی اردکانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حضور پیکر‌های مطهر تعدادی از شهدا در مراسم نماز جمعه شیراز، از مسئولان بنیاد شهید و سایر دست‌اندرکاران این اقدام قدردانی کرد و گفت: امروز نماز جمعه شیراز به عطر پیکر‌های مطهر شهدا معطر شده است؛ شهدایی که هرچه داریم از برکت خون آنان است.

وی افزود: تجلیل از شهدا، به‌ویژه در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در حقیقت تجلیل از فرهنگ فاطمی و ارزش‌های اسلامی است. امیدواریم روح این شهیدان با اولیای الهی محشور و درجاتشان متعالی باشد.

او با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی تصریح کرد: شهدا نزد پروردگار زنده‌اند و روزی می‌خورند و خون آنان به جامعه حیات و پویایی می‌بخشد. اگر ملت ایران امروز از روحیه مقاومت و ایستادگی برخوردار است، این روحیه از برکت خون شهداست.

حضرت فاطمه زهرا (س)، مصداق روشن خیر کثیر در سوره کوثر

امام جمعه موقت شیراز در ادامه خطبه اول، با اشاره به شأن نزول سوره مبارکه کوثر، حضرت فاطمه زهرا (س) را مصداق برجسته خیر کثیر دانست و گفت: حتی شماری از مفسران اهل سنت نیز در تفاسیر خود به ارتباط سوره کوثر با شخصیت حضرت زهرا (س) اشاره کرده‌اند.

رضوی اردکانی با تشریح شرایط تاریخی نزول این سوره اظهار کرد: پس از رحلت فرزندان پسر پیامبر اکرم (ص)، برخی از مشرکان با هدف تضعیف روحیه پیامبر، ایشان را ابتر می‌خواندند و تصور می‌کردند نسل و راه پیامبر با رحلت فرزندان پسرشان ادامه نخواهد یافت؛ اما خداوند با نزول سوره کوثر، از عطای خیر کثیر به پیامبر خبر داد.

او ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا (س) سرچشمه نسلی پربرکت و ماندگار شدند و ائمه اطهار (ع)، امام حسن مجتبی (ع)، امام حسین (ع) و در نهایت حضرت ولی‌عصر (عج) از نسل آن بانوی بزرگوار هستند.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به دیدگاه فخر رازی، مفسر مشهور اهل سنت، درباره سوره کوثر افزود: یکی از جلوه‌های خیر کثیر الهی، نسل پربرکت حضرت زهرا (س) و استمرار امامت و هدایت در خاندان پیامبر است.

نقش بی‌بدیل حضرت خدیجه (س) در تثبیت و گسترش دین اسلام

رضوی اردکانی همچنین با تجلیل از شخصیت حضرت خدیجه کبری (س)، نقش آن بانوی بزرگوار را در حمایت از پیامبر اسلام (ص) و گسترش دین مبین اسلام مهم توصیف کرد.

او گفت: حضرت خدیجه (س) در دوران حیات خود تمام توان و ثروت خویش را در مسیر حمایت از پیامبر و پیشرفت اسلام به کار گرفت و خانه ایشان پناهگاه و محل حمایت از نیازمندان و محرومان بود.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به سه عامل مهم در گسترش اسلام اظهار کرد: اخلاق عظیم پیامبر اکرم (ص)، ثروت و حمایت‌های حضرت خدیجه (س) و مجاهدت‌ها و فداکاری‌های امیرالمؤمنین علی (ع) از عوامل مهم تثبیت و گسترش اسلام بودند.

او همچنین با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در میان زنان عالم گفت: آن حضرت بر اساس روایات اسلامی، سرور زنان دو عالم و شخصیتی بی‌نظیر در خاندان پیامبر هستند.

حضور شبانه مردم در صحنه، پیام اقتدار و انسجام ملی دارد

رضوی اردکانی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، با قدردانی از حضور شبانه مردم در صحنه و همراهی آنان با آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: حضور مردم در خیابان‌ها و به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی، هم در داخل کشور و هم در عرصه بین‌المللی پیام‌های مهمی دارد.

او افزود: حضور مردم موجب ناامیدی جریان‌های مخالف و نشان‌دهنده استمرار روحیه مقاومت و پشتیبانی ملت از نظام اسلامی است.

وی با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در تأمین امنیت کشور اظهار کرد: امروز فرزندان رشید ملت ایران در سپاه، ارتش، فراجا و بسیج با ایستادگی و مجاهدت خود، اقتدار کشور را به نمایش گذاشته‌اند و ملت ایران باید قدردان تلاش‌ها و فداکاری‌های آنان باشد.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به تحولات منطقه و پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشور‌های منطقه نیز گفت: پایگاه‌هایی که با هدف تأمین امنیت برخی کشور‌های منطقه ایجاد شده بودند، خود در معرض تهدید قرار گرفته‌اند و این موضوع ضرورت اتکا به توان و ظرفیت‌های داخلی برای تأمین امنیت را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: قدرت و اقتدار امروز ایران، حاصل ایثار شهدا و مجاهدت نیرو‌های مسلح و حمایت مردم است.

تأکید بر ضرورت صیانت از عفاف و حجاب

رضوی اردکانی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از اقدامات پلیس در برخورد با مراکز فساد و تخلفات اجتماعی گفت: نمی‌توان در برابر آسیب‌های اجتماعی بی‌تفاوت بود؛ چراکه کشور ما دارای هویت و قوانین اسلامی است و حفظ ارزش‌های دینی و احترام به باور‌های عمومی جامعه ضرورت دارد.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در زمینه رعایت عفاف و حجاب افزود: ادارات، بانک‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی و خصوصی باید نسبت به رعایت ضوابط قانونی و فرهنگی در محیط‌های کاری توجه جدی داشته باشند.

او ادامه داد: مسئولان دستگاه‌ها باید نسبت به اجرای مقررات مربوط به عفاف و حجاب اهتمام داشته باشند و اجازه ندهند ارزش‌های فرهنگی و دینی در محیط‌های اداری نادیده گرفته شود.

امام جمعه موقت شیراز همچنین با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی شیراز اظهار کرد: شیراز همواره مهد علم، تقوا و پرورش عالمان و مراجع بزرگ بوده است و حفظ هویت دینی و فرهنگی این شهر اهمیت ویژه‌ای دارد.

کتاب‌خوانی و مطالعه باید در خانواده‌ها نهادینه شود

رضوی اردکانی در ادامه با اشاره به مناسبت روز کتاب و کتاب‌خوانی و بزرگداشت علامه طباطبایی، بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه تأکید کرد.

او گفت: با وجود گسترش فضای مجازی و ابزار‌های ارتباطی جدید، کتاب همچنان جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد و خانواده‌ها باید فرزندان خود را به مطالعه و کتاب‌خوانی تشویق کنند.

رضوی اردکانی با تجلیل از شخصیت علمی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان، افزود: علامه طباطبایی از مفسران، فیلسوفان و حکیمان برجسته جهان اسلام بود و تفسیر المیزان یکی از آثار جامع و ارزشمند علمی در حوزه تفسیر قرآن کریم به شمار می‌رود.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به ترجمه این اثر به زبان‌های مختلف، بر ضرورت بهره‌گیری از محتوای علمی و تفسیری آن تأکید کرد.

قانون اساسی از مهم‌ترین دستاورد‌های نظام جمهوری اسلامی است

رضوی اردکانی همچنین با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان قانون اساسی، این سند را از مهم‌ترین زیرساخت‌های نظام جمهوری اسلامی دانست.

او اظهار کرد: قانون اساسی شالوده و زیربنای نظام جمهوری اسلامی است و اعضای نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی، با تلاش و مسئولیت‌پذیری، سندی ارزشمند برای اداره کشور تدوین کردند.

رضوی اردکانی با اشاره به نقش شهید آیت‌الله بهشتی و دیگر شخصیت‌های برجسته در تدوین قانون اساسی، از تلاش‌های اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی قدردانی کرد.

امام جمعه موقت شیراز همچنین با اشاره به انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس خبرگان رهبری، از اعضای این مجلس قدردانی کرد.

رضوی اردکانی در پایان سخنان خود با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، روز صنعت نوشت‌افزار را گرامی داشت و این صنعت را از حوزه‌های مهم فرهنگی کشور برشمرد.

او همچنین با اشاره به سالروز آزادسازی سوسنگرد در ۲۶ آبان سال ۱۳۵۹، یاد و خاطره شهید مصطفی چمران و دیگر رزمندگان مدافع این شهر را گرامی داشت.

رضوی اردکانی در ادامه با تجلیل از شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین، این دو برادر را از فرماندهان و سرداران رشید دوران دفاع مقدس دانست و گفت: این شهیدان از نیرو‌های مخلص، شجاع و توانمند دفاع مقدس بودند و یاد و خاطره آنان باید همواره زنده نگه داشته شود.

امام جمعه موقت شیراز در پایان، با دعوت نمازگزاران به قرائت سلام و زیارت خطاب به حضرت ولی‌عصر (عج)، بر ضرورت توسل به اهل‌بیت (ع)، گرامیداشت یاد شهدا و طلب شفاعت حضرت فاطمه زهرا (س) تأکید کرد.