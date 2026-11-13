باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقاله تحلیلی در نشریه فارن افرز با اشاره به پیامد‌های جنگ آمریکا علیه ایران، تأکید می‌کند دموکرات‌ها در صورت در دست گرفتن کنترل کنگره می‌توانند با استفاده از اختیارات قانونی خود، به‌ویژه قدرت نظارت بر بودجه، مانع تأمین مالی و ادامه این جنگ شوند. متیو داس، نویسنده این مقاله معتقد است مخالفت با جنگ، بازنگری در سیاست خارجی مداخله‌جویانه واشنگتن و مقابله با فساد سیاسی و هزینه‌های سنگین نظامی باید در صدر برنامه کنگره جدید آمریکا قرار گیرد.

در این تحلیل که هفتم نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، آمده است انتخابات اخیر آمریکا نشان داد جنگ‌های بی‌پایان، فساد سیاسی و افزایش هزینه‌های زندگی از مهم‌ترین دغدغه‌های رأی‌دهندگان هستند. این مسائل به یکدیگر مرتبط‌اند و دموکرات‌ها برای پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی باید در سیاست خارجی این کشور نیز تغییرات اساسی ایجاد کنند.

نویسنده با انتقاد از رویکرد نظامی دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، تأکید می‌کند آغاز یک‌جانبه جنگ‌ها و استفاده از قدرت نظامی خارج از چارچوب‌های قانونی، صرفاً به دولت کنونی محدود نمی‌شود، بلکه ادامه رویکردی است که طی چند دهه گذشته در سیاست خارجی آمریکا و با مشارکت دولت‌های هر دو حزب دنبال شده است. از این منظر، دموکرات‌ها نباید صرفاً به بررسی اقدامات ترامپ بسنده کنند، بلکه باید نقش دولت‌های پیشین و حمایت‌های فراحزبی از مداخلات نظامی را نیز مورد ارزیابی قرار دهند.

ضرورت توقف تأمین مالی جنگ علیه ایران

به نوشته داس، نخستین و فوری‌ترین وظیفه کنگره جدید باید پایان دادن به جنگ علیه ایران باشد؛ جنگی که به اعتقاد او، با آشکار شدن پیامد‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های آن برای شهروندان آمریکایی، با مخالفت گسترده‌تری روبه‌رو شده است.

در این چارچوب، دموکرات‌ها باید از تمامی ابزار‌های قانونی کنگره، به‌ویژه اختیار تخصیص و قطع بودجه، برای جلوگیری از ادامه جنگ استفاده کنند. مخالفت با درخواست‌های بودجه‌ای تکمیلی دولت ترامپ برای تأمین هزینه‌های عملیات نظامی، یکی از اقدامات ضروری در این مسیر عنوان شده است.

این تحلیل پیشنهاد می‌کند دموکرات‌ها حتی از تصویب بودجه‌های نظامی و قانون مجوز دفاع ملی، که چارچوب فعالیت‌ها و هزینه‌های وزارت دفاع آمریکا را تعیین می‌کند، به‌عنوان اهرم فشار استفاده کنند. نویسنده همچنین معتقد است آنها باید در صورت لزوم، تصویب بودجه کل دولت را به ممنوعیت تأمین مالی جنگ علیه ایران مشروط کنند و حتی خطر تعطیلی مجدد دولت را بپذیرند.

بر اساس این دیدگاه، مهلت ۱۱ دسامبر برای تصویب بودجه موقت دولت، فرصتی مهم برای دموکرات‌هاست تا با استفاده از قدرت خود در کنگره، مانع اختصاص منابع مالی بیشتر به جنگ شوند. نویسنده این اقدام را پاسخی به مخالفت افکار عمومی آمریکا با جنگ و تلاشی برای جلوگیری از تداوم درگیری‌ای می‌داند که آن را غیرقانونی و مخرب توصیف می‌کند.

مسئولیت مشترک دولت‌های آمریکا در بحران‌های منطقه‌ای

بخش دیگری از مقاله به نقش دولت‌های پیشین آمریکا در شکل‌گیری شرایط کنونی اختصاص دارد. نویسنده با انتقاد از حمایت بی‌قیدوشرط دولت جو بایدن از رژیم اسرائیل در جنگ غزه، این سیاست را یکی از زمینه‌های شکل‌گیری بحران فعلی می‌داند. به اعتقاد او، خودداری طولانی‌مدت واشنگتن از اعمال فشار و پیامد‌های سیاسی علیه تل‌آویو، با وجود گزارش‌ها و شواهد مربوط به نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، در تداوم وضعیت منطقه نقش داشته است.

این تحلیل همچنین تأکید می‌کند بررسی مسئولیت دولت ترامپ نباید به معنای نادیده گرفتن عملکرد دولت‌های پیشین باشد؛ چراکه رویکرد نظامی‌گرایانه و استفاده از زور در سیاست خارجی آمریکا، سابقه‌ای فراتر از یک دولت یا حزب دارد. نویسنده خواستار پاسخ‌گویی مسئولان هر دو حزب در قبال سیاست‌هایی است که به تشدید بحران‌های بین‌المللی و افزایش مداخلات نظامی منجر شده‌اند.

فساد سیاسی و منافع اقتصادی در سیاست خارجی

داس در ادامه، فساد سیاسی و نفوذ صاحبان ثروت بر تصمیم‌گیری‌های دولت آمریکا را از عوامل مهم بحران داخلی و خارجی این کشور معرفی می‌کند. به نوشته او، نظرسنجی‌های مؤسسات مختلف نشان می‌دهد بخش بزرگی از جامعه آمریکا فساد دولتی را مشکلی جدی می‌دانند و نگرانی از این موضوع حتی در برخی نظرسنجی‌ها از دغدغه‌هایی مانند افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت پیشی گرفته است.

در این بخش، دریافت امتیازات و هدایای خارجی از سوی ترامپ، تعارض منافع اعضای خانواده او، قرارداد‌های دولتی با حامیان مالی ثروتمند و روابط نزدیک مقام‌های دولت با فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است. نویسنده همچنین خواستار بررسی عملکرد نهاد‌های مرتبط با غزه و منافع اقتصادی نمایندگان ویژه ترامپ در پرونده‌های دیپلماتیک شده است.

او اصلاح نظام تأمین مالی کارزار‌های انتخاباتی، تقویت نظارت بر منابع مالی احزاب و اجرای قوانین مقابله با فساد را از اقدامات ضروری برای کاهش نفوذ ثروت در ساختار سیاسی آمریکا می‌داند.

پیوند جنگ با فشار اقتصادی بر شهروندان آمریکایی

در بخش پایانی، مقاله افزایش قیمت سوخت در پی جنگ علیه ایران را یکی از نمونه‌های مستقیم تأثیر سیاست خارجی آمریکا بر زندگی روزمره شهروندان این کشور معرفی می‌کند. نویسنده معتقد است هزینه‌های جنگ، در کنار سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، افزایش فشار‌های اقتصادی و نگرانی درباره آینده اشتغال، می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کند.

در مجموع، استدلال اصلی این تحلیل آن است که توقف جنگ علیه ایران باید به یکی از اولویت‌های کنگره جدید آمریکا تبدیل شود. نویسنده بر این باور است که دموکرات‌ها با استفاده از ابزار‌های نظارتی و بودجه‌ای، علاوه بر جلوگیری از اختصاص منابع مالی بیشتر به جنگ، می‌توانند زمینه بازنگری گسترده‌تر در سیاست خارجی واشنگتن را فراهم کنند؛ سیاستی که به اعتقاد او، برای دهه‌ها بر مداخلات نظامی، حمایت از متحدان بدون پاسخ‌گویی کافی و ترجیح راهکار‌های قهری بر دیپلماسی استوار بوده است.

منبع: فارن افرز