باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر مطهر شهید گمنام ۲۱ ساله که در عملیات رمضان، حوالی پایگاه زید در شلمچه به شهادت رسیده است، سه روز مورد استقبال و تشییع مردم قدرشناس قرار گرفت.

آیین استقبال از روستا‌های بنی‌تاک، پده جانمراد و جعفریه از توابع شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی آغاز شد و در ادامه، شهید در مزار شهدای گمنام و بنیاد شهید حضور یافت؛ سپس میزبان دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی، هنرستان‌ها و حوزه علمیه بود و در بیمارستان شهدا، معراج‌الشهدا و مراسم فاطمیه نیز حاضر شد.

مردم روستا‌های درازاب، کالکراب، چشمه‌زرد، چشمه‌آزاد، قشه‌توت، جعفریه، جهان‌آباد و گوشلاغر با برگزاری مراسم و همراهی پیکر شهید، ارادت خود را به مقام شهدا نشان دادند و در صالح آباد و جنت‌آباد نیز مراسم تشییع مردمی برگزار شد.

گفتنی است پیکر مطهر این شهید پس از مراسم تجمیعی مشهد مقدس، در بوستان شهرک گاز سرخس به خاک سپرده می‌شود.

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منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

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