شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم تشییع شهدا در برخی از روستا‌های شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر مطهر شهید گمنام ۲۱ ساله که در عملیات رمضان، حوالی پایگاه زید در شلمچه به شهادت رسیده است، سه روز مورد استقبال و تشییع مردم قدرشناس قرار گرفت.
آیین استقبال از روستا‌های بنی‌تاک، پده جانمراد و جعفریه از توابع شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی آغاز شد و در ادامه، شهید در مزار شهدای گمنام و بنیاد شهید حضور یافت؛ سپس میزبان دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی، هنرستان‌ها و حوزه علمیه بود و در بیمارستان شهدا، معراج‌الشهدا و مراسم فاطمیه نیز حاضر شد. 

مردم روستا‌های درازاب، کالکراب، چشمه‌زرد، چشمه‌آزاد، قشه‌توت، جعفریه، جهان‌آباد و گوشلاغر با برگزاری مراسم و همراهی پیکر شهید، ارادت خود را به مقام شهدا نشان دادند و در صالح آباد و جنت‌آباد نیز مراسم تشییع مردمی برگزار شد.
گفتنی است پیکر مطهر این شهید پس از مراسم تجمیعی مشهد مقدس، در بوستان شهرک گاز سرخس به خاک سپرده می‌شود.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

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میزبانی صالح‌آباد از شهید گمنام؛ جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

میزبانی صالح‌آباد از شهید گمنام؛ جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

میزبانی صالح‌آباد از شهید گمنام؛ جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

میزبانی صالح‌آباد از شهید گمنام؛ جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

میزبانی صالح‌آباد از شهید گمنام؛ جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

میزبانی صالح‌آباد از شهید گمنام؛ جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

میزبانی صالح‌آباد از شهید گمنام؛ جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

میزبانی صالح‌آباد از شهید گمنام؛ جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

میزبانی صالح‌آباد از شهید گمنام؛ جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

میزبانی صالح‌آباد از شهید گمنام؛ جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

میزبانی صالح‌آباد از شهید گمنام؛ جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

میزبانی صالح‌آباد از شهید گمنام؛ جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

میزبانی صالح‌آباد از شهید گمنام؛ جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

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برچسب ها: تشییع شهدا گمنام ، سوژه خبری ، شهدای دفاع مقدس
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