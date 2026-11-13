سرپرست وزارت نفت با اشاره به مهار آتش‌سوزی در سکوی آسیب‌دیده اعلام کرد: تولید گاز از طریق سایر سکوها جبران شده و عملیات تعمیر و بازسازی آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، با اشاره به حادثه اخیر در یکی از سکوهای گازی کشور، اعلام کرد: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشته و آتش‌سوزی ایجادشده با تلاش نیروهای امدادی و استفاده از تجهیزات و کشتی‌های آتش‌خوار مهار شده است.

وی در جریان بازدید از سکوی آسیب‌دیده با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت اظهار کرد: امروز برای بازدید از این سکو و قدردانی از همکاران زحمت‌کش صنعت نفت در این منطقه حضور پیدا کردیم تا به ملت شریف ایران اعلام کنیم که در سخت‌ترین شرایط نیز ایستاده‌ایم و برای ایران، اسلام و کشورمان تلاش می‌کنیم.

بورد با بیان اینکه تولید گاز و انتقال آن به خانه‌های مردم حتی در شرایط دشوار نیز ادامه دارد، افزود: این یکی از سکوهای گازی کشور است که دچار حادثه شده بود، اما خوشبختانه با تلاش همکاران و نیروهای امدادی، هیچ‌گونه تلفات جانی نداشتیم. بخشی از تجهیزات آسیب دیده و آتش‌سوزی محدودی نیز رخ داده بود که با استفاده از کشتی‌های آتش‌خوار و امکانات موجود مهار شد.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به عملیات امداد و نجات کارکنان این سکو گفت: حادثه حدود ساعت ۱۹:۳۰ دو شب پیش رخ داد و نیروهایی که در محل مشغول فعالیت بودند، با تلاش نیروهای امدادی از دریا نجات پیدا کردند. نجات این افراد عملیات سنگینی بود و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی به همراه نداشت.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از مهار آتش‌سوزی، همکاران ما اقدامات مربوط به بازسازی و تعمیرات را آغاز کردند و نیروهای عملیاتی در حال بررسی و ساماندهی شرایط هستند. امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم فعالیت‌ها را در این سکو از سر بگیریم.

بورد با تأکید بر اینکه اختلال ایجادشده در تولید این سکو از طریق سایر سکوهای گازی جبران شده است، تصریح کرد: میزان گازی که در پی این حادثه از دست رفته، از طریق سکوهای دیگر جبران شده و تلاش می‌کنیم با انجام تعمیرات و بازسازی، هرچه سریع‌تر شرایط فعالیت در این منطقه به حالت عادی بازگردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در کشور گفت: شرایط موجود ایجاب می‌کند که مردم شریف ایران با فرزندان خود در صنعت نفت همکاری کنند. امیدواریم امسال نیز با اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی، به‌ویژه در بخش خانگی و تجاری، بتوانیم از این شرایط عبور کنیم و گاز مورد نیاز به همه نقاط کشور برسد.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر اهمیت صرفه‌جویی در مصرف گاز افزود: از مردم درخواست می‌کنیم در مصرف انرژی، به‌خصوص در بخش خانگی و تجاری، همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوانیم مانند سال گذشته، زمستان را با موفقیت و بدون بروز مشکل در تأمین گاز پشت سر بگذاریم.

بورد همچنین با اشاره به هدف خود از حضور در منطقه و بازدید از کارکنان عملیاتی اظهار کرد: امروز با هدف بازدید و قدردانی از همکارانمان به اینجا آمدم. این منطقه نیز بخشی از خاک ایران و سرزمین ماست و همه ما برای حفظ و خدمت به کشور ایستاده‌ایم.

وی با تشبیه کارکنان صنعت نفت به نیروهای حاضر در خطوط مقدم دفاع از کشور گفت: همان‌طور که رزمندگان ما در خط مقدم دفاع از کشور ایستادگی می‌کنند، کارکنان صنعت نفت نیز در خط مقدم اقتصادی کشور مشغول خدمت هستند و در سخت‌ترین شرایط به فعالیت خود ادامه می‌دهند. شاید شرایط کاری در چنین مناطقی حتی از بسیاری از موقعیت‌های دیگر نیز دشوارتر باشد.

سرپرست وزارت نفت در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان حاضر در این سکو خاطرنشان کرد: از طرف خودم، رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به همه همکارانی که در این شرایط سخت مشغول فعالیت هستند، خداقوت می‌گویم. وظیفه خود می‌دانستیم در نخستین فرصت در کنار این عزیزان حضور پیدا کنیم و از ایستادگی و تلاش آنها قدردانی کنیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزارت نفت ، تولید گاز
خبرهای مرتبط
۱۱ استان کشور در معرض تنش گاز قرار دارند
ایران ظرفیت تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را دارد
۱۱ استان در وضعیت تنش گازی قرار دارند/ مازندران، گلستان و خراسان شمالی در شرایط سخت‌تر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرونشست زمین؛ زنگ خطر خاموش کلان‌شهرها/فرونشست در برخی مناطق به ۳۰ سانتی‌متر رسید
صنعت لکوموتیوسازی در انتظار حمایت مالی و سفارش پایدار/ نیاز کشور به ۵۰۰ لکوموتیو در پنج سال آینده
صرفه‌جویی برق در پاییز به تأمین گاز زمستان کمک می‌کند+فیلم
ایران ظرفیت تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را دارد
تولید گاز در سخت‌ترین شرایط ادامه دارد/ حادثه سکوی گازی تلفات جانی نداشت + فیلم
پرداخت ۸.۵ همت تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ
آخرین اخبار
تولید گاز در سخت‌ترین شرایط ادامه دارد/ حادثه سکوی گازی تلفات جانی نداشت + فیلم
پرداخت ۸.۵ همت تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ
ایران ظرفیت تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را دارد
صنعت لکوموتیوسازی در انتظار حمایت مالی و سفارش پایدار/ نیاز کشور به ۵۰۰ لکوموتیو در پنج سال آینده
صرفه‌جویی برق در پاییز به تأمین گاز زمستان کمک می‌کند+فیلم
فرونشست زمین؛ زنگ خطر خاموش کلان‌شهرها/فرونشست در برخی مناطق به ۳۰ سانتی‌متر رسید
تهران از جمعه درگیر آلودگی هوا می‌شود
ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج–قزوین
منابع مسکن دهک‌های یک تا چهار با همکاری ستاد اجرایی تقویت می‌شود
اتابک: ارتقای بهره‌وری انرژی صنایع با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی ضروری است
قطع گاز یک وزارتخانه و پنج ساختمان دولتی در تهران به دلیل رعایت نکردن الزامات مدیریت مصرف
پیشنهاد ایران به IMO برای صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان
تسهیل ترانزیت در حمل ونقل بین ایران و ازبکستان کلید خورد
ورود جدی‌تر شرکت‌های پتروشیمی به تأمین خوراک از بخش بالادستی
۱۱ استان کشور در معرض تنش گاز قرار دارند
طرح نوسازی نیسان‌های فرسوده آغاز شد/ پرداخت تسهیلات یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی
الکترونیکی شدن بارنامه‌ها در صنعت حمل‌ونقل/ پایان اعتبار بارنامه‌های کاغذی
الزام مدیریت ریسک سهامداران و پرهیز از تصمیم‌گیری شتاب‌زده
برگزاری ۲۱ حراج شمش طلا در سال تاکنون؛ معامله بیش از یک تن شمش طلا
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی؛ آزمون تعادل میان مهار تورم و حمایت از تولید