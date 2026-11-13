باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، با اشاره به حادثه اخیر در یکی از سکوهای گازی کشور، اعلام کرد: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشته و آتش‌سوزی ایجادشده با تلاش نیروهای امدادی و استفاده از تجهیزات و کشتی‌های آتش‌خوار مهار شده است.

وی در جریان بازدید از سکوی آسیب‌دیده با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت اظهار کرد: امروز برای بازدید از این سکو و قدردانی از همکاران زحمت‌کش صنعت نفت در این منطقه حضور پیدا کردیم تا به ملت شریف ایران اعلام کنیم که در سخت‌ترین شرایط نیز ایستاده‌ایم و برای ایران، اسلام و کشورمان تلاش می‌کنیم.

بورد با بیان اینکه تولید گاز و انتقال آن به خانه‌های مردم حتی در شرایط دشوار نیز ادامه دارد، افزود: این یکی از سکوهای گازی کشور است که دچار حادثه شده بود، اما خوشبختانه با تلاش همکاران و نیروهای امدادی، هیچ‌گونه تلفات جانی نداشتیم. بخشی از تجهیزات آسیب دیده و آتش‌سوزی محدودی نیز رخ داده بود که با استفاده از کشتی‌های آتش‌خوار و امکانات موجود مهار شد.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به عملیات امداد و نجات کارکنان این سکو گفت: حادثه حدود ساعت ۱۹:۳۰ دو شب پیش رخ داد و نیروهایی که در محل مشغول فعالیت بودند، با تلاش نیروهای امدادی از دریا نجات پیدا کردند. نجات این افراد عملیات سنگینی بود و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی به همراه نداشت.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از مهار آتش‌سوزی، همکاران ما اقدامات مربوط به بازسازی و تعمیرات را آغاز کردند و نیروهای عملیاتی در حال بررسی و ساماندهی شرایط هستند. امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم فعالیت‌ها را در این سکو از سر بگیریم.

بورد با تأکید بر اینکه اختلال ایجادشده در تولید این سکو از طریق سایر سکوهای گازی جبران شده است، تصریح کرد: میزان گازی که در پی این حادثه از دست رفته، از طریق سکوهای دیگر جبران شده و تلاش می‌کنیم با انجام تعمیرات و بازسازی، هرچه سریع‌تر شرایط فعالیت در این منطقه به حالت عادی بازگردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در کشور گفت: شرایط موجود ایجاب می‌کند که مردم شریف ایران با فرزندان خود در صنعت نفت همکاری کنند. امیدواریم امسال نیز با اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی، به‌ویژه در بخش خانگی و تجاری، بتوانیم از این شرایط عبور کنیم و گاز مورد نیاز به همه نقاط کشور برسد.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر اهمیت صرفه‌جویی در مصرف گاز افزود: از مردم درخواست می‌کنیم در مصرف انرژی، به‌خصوص در بخش خانگی و تجاری، همکاری بیشتری داشته باشند تا بتوانیم مانند سال گذشته، زمستان را با موفقیت و بدون بروز مشکل در تأمین گاز پشت سر بگذاریم.

بورد همچنین با اشاره به هدف خود از حضور در منطقه و بازدید از کارکنان عملیاتی اظهار کرد: امروز با هدف بازدید و قدردانی از همکارانمان به اینجا آمدم. این منطقه نیز بخشی از خاک ایران و سرزمین ماست و همه ما برای حفظ و خدمت به کشور ایستاده‌ایم.

وی با تشبیه کارکنان صنعت نفت به نیروهای حاضر در خطوط مقدم دفاع از کشور گفت: همان‌طور که رزمندگان ما در خط مقدم دفاع از کشور ایستادگی می‌کنند، کارکنان صنعت نفت نیز در خط مقدم اقتصادی کشور مشغول خدمت هستند و در سخت‌ترین شرایط به فعالیت خود ادامه می‌دهند. شاید شرایط کاری در چنین مناطقی حتی از بسیاری از موقعیت‌های دیگر نیز دشوارتر باشد.

سرپرست وزارت نفت در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان حاضر در این سکو خاطرنشان کرد: از طرف خودم، رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به همه همکارانی که در این شرایط سخت مشغول فعالیت هستند، خداقوت می‌گویم. وظیفه خود می‌دانستیم در نخستین فرصت در کنار این عزیزان حضور پیدا کنیم و از ایستادگی و تلاش آنها قدردانی کنیم.