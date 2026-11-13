باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدحسین‌ فیروزی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس، در سخنرانی پیش از خطبه‌های آیین عبادی-سیاسی نماز جمعه شیراز، به تشریح آخرین دستاوردها، خدمات نوین و پروژه‌های توسعه‌ای حوزه کتابخانه‌های عمومی استان پرداخت.

او با اشاره به افتتاح کتابخانه نسل جدید «فرشتگان میناب» در بیستم مهرماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: این مجموعه از کتابخانه‌های نسل جدید کشور به شمار می‌رود و با استقبال بسیار خوب شهروندان روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که در مدت تنها ۲۵ روز از آغاز فعالیت آن، بیش از یک هزار نفر در این کتابخانه عضو شده‌اند.

توسعه خدمات و ایجاد بخش‌های ویژه برای گروه‌های مختلف

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس با تأکید بر اینکه کارکرد کتابخانه‌ها نسبت به گذشته تحول یافته و خدمات آن‌ها متناسب با نیازهای مخاطبان توسعه پیدا کرده است، افزود: پیش‌بینی و راه‌اندازی بخش‌های تخصصی و ویژه برای اقشار مختلف، از جمله بازنشستگان، از رویکردهای نوین در حوزه ارائه خدمات کتابخانه‌ای است.

فیروزی با اشاره به جایگاه برجسته استان در زیرساخت‌های کتابخانه‌ای گفت: استان فارس با برخورداری از ۲۷۵ باب کتابخانه عمومی، رتبه سوم کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده است. همچنین از ابتدای فعالیت دولت تاکنون، با حمایت ویژه استاندار و مدیران ارشد استان، ۱۴ کتابخانه عمومی جدید به بهره‌برداری رسیده است.

او از اجرای ۳۹ پروژه کتابخانه‌ای در اقصی نقاط استان خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد، ۱۰ پروژه به مرحله تجهیز نهایی رسیده و در آستانه افتتاح و بهره‌برداری قرار دارند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس، توسعه فرهنگی عدالت‌محور را از دیگر راهبردهای این نهاد برشمرد و بیان کرد: در حال حاضر ۶۸ درصد کتابخانه‌های عمومی استان در شهر شیراز مستقر هستند که این میزان با سهم کتابخانه‌ها در برخی از استان‌های کشور برابری می‌کند.

فیروزی با دعوت عموم شهروندان برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های غنی کتابخانه‌ها خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی samapl.ir به‌صورت رایگان در کتابخانه‌های عمومی عضو شوند.

او در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با اشاره به حماسه‌آفرینی‌های دو جنگ اخیر گفت: ۳۵ نفر از شهدای گرانقدر این حوادث، در زمان حیات پربرکت خود از اعضای فعال کتابخانه‌های عمومی استان بوده‌اند.