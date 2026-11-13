باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید ابراهیم حسینی در نشست مشترک رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز با جمعی از علما، طلاب و ائمه جماعات، ضمن قدردانی از نگاه دلسوزانه، منصفانه و پدرانه روحانیت به مسائل شهر، اظهار کرد: مدیریت شهری شیراز با وجود توفیقات و اقدامات انجام‌شده، خود را عاری از اشکال و کاستی نمی‌داند و از تذکرات، انتقادات و پیشنهاد‌های سازنده علما برای بهبود امور شهر استقبال می‌کند.

او با تأکید بر اینکه نگاه شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز به ائمه جماعات، نگاهی فراتر از اقامه نماز جماعت است، افزود: ما ائمه جماعات را به‌عنوان امامان محله می‌شناسیم و معتقدیم مسجد، محل اقامه نماز نیست که فعالیت آن به همین موضوع محدود شود؛ بلکه باید به یک پایگاه محوری برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی در سطح محله تبدیل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اعلام آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای حمایت از توسعه فعالیت‌های فرهنگی در مساجد و محلات، تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در مساجد، پارک‌ها، مراکز اداری و سایر پایگاه‌هایی که ائمه جماعات در آن فعالیت دارند، وجود ندارد و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و مجموعه شورا و شهرداری آماده همکاری، پیگیری و فراهم‌کردن زمینه‌های لازم در این حوزه هستند.

حسینی با اشاره به ضرورت معرفی ظرفیت‌های دینی و فرهنگی شیراز، اظهار کرد: تجربه زندگی و تحصیل در سه شهر مذهبی شیراز، مشهد و قم این فرصت را برای بنده فراهم کرده است که از نزدیک با فضای فرهنگی و مذهبی این شهر‌ها آشنا شوم. به اعتقاد من، بدنه مردمی شیراز از ظرفیت‌های برجسته و ارزشمند دینی و مذهبی برخوردار است و این جایگاه، حاصل سال‌ها تلاش بی‌وقفه، آرام و بی‌ادعای علما و روحانیت در محلات و میان نسل‌های مختلف مردم است.

او با بیان اینکه بخش مهمی از هویت مذهبی و فرهنگی امروز شیراز مرهون تلاش ائمه جماعات و علماست، خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در برنامه‌های مذهبی، اعتکاف، جلسات قرآن خانوادگی و مناسبت‌های دینی، نشان‌دهنده عمق باور‌های مذهبی جامعه شیراز است. بر اساس گزارشی پژوهشی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به آن اشاره کرده‌اند، در بسیاری از شاخص‌های فرهنگی و مذهبی، وضعیت شیراز بالاتر از میانگین کشوری ارزیابی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر ضرورت معرفی چهره واقعی و ارزشمند این کلان‌شهر، گفت: باید عظمت تاریخی، تمدنی، فرهنگی و مذهبی شیراز را بیش از گذشته در معرض دید مردم قرار دهیم. ظرفیت‌هایی که حاصل تلاش شخصیت‌های بزرگی همچون میرزای شیرازی و دیگر عالمان و اندیشمندان این سرزمین است، باید به نسل امروز معرفی شود و در این مسیر، نقش علما و ائمه جماعات بسیار تعیین‌کننده است.

حسینی همچنین از تدوین سند راهبردی شیراز، سومین حرم اهل‌بیت (ع)، به‌عنوان یکی از اقدامات مهم دوره ششم شورای اسلامی شهر یاد کرد و افزود: این سند با دستور و همراهی آیت‌الله دژکام و آیت‌الله کلانتری و همکاری مجموعه مدیریت شهری تدوین شده و افق بیست‌ساله توسعه شهر را با رویکردی جامع ترسیم می‌کند.

او ادامه داد: این سند صرفاً یک برنامه فرهنگی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، گردشگری، شهرسازی، تاریخی، سیاسی و قضایی شهر را نیز دربرمی‌گیرد و تلاش دارد مسیر پیشرفت شیراز را با توجه به هویت ویژه آن به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع) مشخص کند. آمادگی داریم در نشستی تخصصی، ابعاد و محور‌های مختلف این سند را برای علما و ائمه جماعات تشریح کنیم تا زمینه مشارکت و همراهی بیشتر آنان در اجرای آن فراهم شود.

حسینی با اشاره به نقش علما در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت امید در جامعه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام اسلامی، مردم هستند و حضور و همراهی مردم در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در برنامه‌های مذهبی، موکب‌ها، مساجد و حسینیه‌ها، حاصل تلاش و هدایت شما بزرگواران است.

او رضایتمندی مردم از عملکرد مسئولان و امیدواری آنان به آینده را از عوامل مهم تقویت سرمایه اجتماعی دانست و افزود: هر اقدامی که موجب افزایش آگاهی مردم از خدمات انجام‌شده، انتقال مطالبات و رفع مشکلات محلات شود، اقدامی ارزشمند و در مسیر خدمت به مردم است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر جایگاه تاریخی علما به‌عنوان مرجع و پناهگاه مردم در حل مسائل و مشکلات، تصریح کرد: مردم به علما اعتماد دارند و این اعتماد، ظرفیت ارزشمندی برای ایجاد ارتباط مؤثر میان مدیریت شهری و شهروندان است. امیدواریم با تقویت تعامل و ارتباط مستمر با ائمه جماعات، هم خدمات مدیریت شهری بهتر به اطلاع مردم برسد و هم مسائل، مطالبات و مشکلات محلات با سرعت و دقت بیشتری به مجموعه مدیریت شهری منتقل شود.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت معرفی معارف اصیل اسلامی به نسل جوان گفت: به‌جای تمرکز صرف بر معرفی و نقد جریان‌های فکری دیگر، باید معارف حقیقی، ناب و اصیل اسلامی را با عمق و گستردگی بیشتری به نسل جوان منتقل کنیم؛ چراکه تقویت بنیان‌های اعتقادی و معرفتی جامعه، بهترین راه برای مقابله با آسیب‌های فکری و فرهنگی است.

او در پایان با استقبال از پیشنهاد‌های حاضران برای ایجاد سازوکار ارتباطی مستمر میان علما و مدیریت شهری، خواستار تقویت تعاملات و استفاده بیشتر از ظرفیت ائمه جماعات در مسیر خدمت‌رسانی به شهروندان شد.

فرهنگ شهروندی و همراهی مردم، پیش‌نیاز حل بسیاری از مسائل شهری است

شهردار شیراز نیز در این نشست با تشریح بخشی از اقدامات عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرداری، بر ضرورت تبیین خدمات مدیریت شهری، ارتقای فرهنگ شهروندی و همراهی علما و ائمه جماعات در آگاهی‌بخشی به مردم تأکید کرد.

محمدحسن اسدی با گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تسلیت این مناسبت، اظهار کرد: بسیاری از شما بزرگواران با مجموعه شهرداری در ارتباط هستید و از نزدیک اقدامات و فعالیت‌های مدیریت شهری را مشاهده می‌کنید؛ با این حال، ظرفیت اطلاع‌رسانی اقدامات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که در گزارش‌های تصویری و کلیپ‌های معمول از پروژه‌های عمرانی به نمایش درمی‌آید.

او با اشاره به حجم فعالیت‌های عمرانی شهرداری شیراز افزود: در حال حاضر چهار خط مترو به‌صورت هم‌زمان در شهر در حال اجراست و مجموعه مدیریت شهری در بخش‌های مختلف شهر، از زیرساخت‌های عمرانی و حمل‌ونقل گرفته تا پروژه‌های فرهنگی و خدماتی، فعالیت گسترده‌ای دارد.

شهردار شیراز با دعوت از علما و ائمه جماعات برای بازدید میدانی از پروژه‌های شهری، تصریح کرد: آمادگی داریم در قالب یک برنامه بازدید، بخش‌های مختلف فعالیت شهرداری از جمله پروژه‌های مترو و سایر طرح‌های عمرانی را به شما عزیزان معرفی کنیم تا از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده قرار بگیرید.

اسدی با اشاره به برخی پروژه‌های شاخص شهری، از اجرای زیرگذر شهید دانشمند فریدون عباسی در مدت حدود یک سال و نیم، توسعه و تعریض پل پیرنیا و احداث مجموعه فرهنگی و مذهبی شهرداری به‌عنوان بخشی از اقدامات عمرانی شهرداری یاد کرد و گفت: مجموعه مدیریت شهری تلاش کرده است با پرهیز از حاشیه‌ها، تمام توان خود را بر خدمت‌رسانی و پیشبرد پروژه‌ها متمرکز کند.

او با اشاره به تحقق بودجه شهرداری در سال‌های فعالیت شورای ششم خاطرنشان کرد: شهرداری نهادی درآمد ـ هزینه است و برخلاف برخی دستگاه‌ها، کمک مالی مستقیمی از دولت دریافت نمی‌کند؛ بنابراین تأمین منابع مالی و اجرای پروژه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش مستمر مجموعه مدیریت شهری است.

شهردار شیراز با اشاره به رویکرد شورای اسلامی شهر در حوزه محرومیت‌زدایی، مسجد‌محوری و محله‌محوری اظهار کرد: در راستای حمایت از فعالیت‌های مذهبی و تقویت زیرساخت‌های مساجد، زمین‌هایی برای احداث مسجد و حسینیه در اختیار هیئت‌امنا قرار گرفته و همچنین امکان اختصاص ۸۰ مترمربع فضای تجاری برای کمک به خودگردانی و تأمین درآمد پایدار مساجد پیش‌بینی شده است.

اسدی ادامه داد: شهرداری در زمینه مرمت، بازسازی و بهسازی مساجد نیز اقدامات متعددی انجام داده و موضوع تأمین نیاز‌های مساجد و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی همچنان در دستور کار قرار دارد.

او با تأکید بر ضرورت صیانت از هویت مذهبی و فرهنگی شیراز، گفت: فضای شهری، سیمای شهر و المان‌های فرهنگی باید متناسب با پیشینه تاریخی، تمدنی، دینی و جایگاه شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع) باشد و در این زمینه آماده همکاری با علما و صاحب‌نظران هستیم.

شهردار شیراز در ادامه با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح خدمات مدیریت شهری، خطاب به ائمه جماعات اظهار کرد: انتظار ما این نیست که شما برای شهرداری تبلیغ کنید؛ این موضوع اساساً در شأن و جایگاه شما نیست، اما وقتی مجموعه‌ای برای خدمت به مردم تلاش می‌کند، لازم است اقدامات و واقعیت‌های موجود نیز به اطلاع شهروندان برسد.

اسدی افزود: شما بزرگواران از جایگاه اجتماعی و اعتماد عمومی برخوردارید و ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره با مردم دارید. نمازگزاران، مخاطبان جلسات مذهبی و افرادی که برای دریافت راهنمایی و مشورت به شما مراجعه می‌کنند، ظرفیت ارزشمندی برای فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی هستند.

او با بیان اینکه بسیاری از هزینه‌های اداره شهر برای شهروندان ناشناخته است، به موضوع یارانه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: بهای تمام‌شده بلیت اتوبوس و مترو به‌مراتب بیشتر از مبلغی است که از شهروندان دریافت می‌شود و بخش عمده هزینه‌ها را شهرداری به‌صورت یارانه پرداخت می‌کند؛ به‌عنوان نمونه، در حال حاضر تنها ۱۵ درصد قیمت تمام‌شده بلیت از شهروندان دریافت می‌شود و ۸۵ درصد آن را شهرداری تأمین می‌کند.

شهردار شیراز همچنین با اشاره به هزینه‌های سنگین جمع‌آوری و دفع پسماند و نگهداری شهر اظهار کرد: شهروندان باید بدانند اداره شهر، نظافت معابر، جمع‌آوری زباله و ارائه خدمات شهری چه هزینه‌هایی دارد و پرداخت به‌موقع عوارض قانونی تا چه اندازه در استمرار و ارتقای این خدمات مؤثر است.

اسدی با بیان اینکه از حدود ۵۰۰ هزار ملک در شیراز، بخش قابل توجهی از مالکان عوارض نوسازی خود را پرداخت نمی‌کنند، افزود: همچنین با وجود فعالیت حدود یک میلیون خودرو در شهر، تعداد پرداخت‌کنندگان عوارض مربوط به خودرو بسیار کمتر از کل خودرو‌های موجود است. از سوی دیگر، بخش عمده واحد‌های صنفی و خدماتی نیز عوارض قانونی خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند؛ در حالی که اداره شهر بدون مشارکت و همراهی مالی شهروندان با دشواری مواجه خواهد شد.

او تأکید کرد: فرهنگ شهروندی باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و مردم در کنار مطالبه خدمات از مدیریت شهری، نسبت به مسئولیت‌ها و تکالیف قانونی خود نیز آگاهی داشته باشند. اگر فرهنگ مسئولیت‌پذیری، احترام متقابل و رعایت حقوق شهروندی در جامعه تقویت شود، بسیاری از مشکلات، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مطرح‌شده درباره بهسازی و تجهیز نمازخانه‌های مجموعه‌های شهرداری، از مسئولان مربوطه خواست با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، کمبود‌های موجود در نمازخانه‌های اماکن شهرداری احصا و برای رفع آن اقدام شود.

اسدی با اشاره به وجود حدود ۱۳ هزار نفر نیروی انسانی در مجموعه شهرداری شیراز، بر ضرورت تقویت حضور کارکنان و مدیران در نماز‌های جماعت تأکید کرد و افزود: لازم است نیاز‌های ضروری نمازخانه‌ها شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین شود.

او همچنین با اعلام آمادگی شهرداری برای تسهیل فرآیند احداث مسجد و حسینیه در شهر گفت: برای افرادی که قصد ساخت مسجد و حسینیه دارند، باید مسیر مشخص و ویژه‌ای در مجموعه شهرداری تعریف شود تا صدور مجوزها، اختصاص انشعابات و سایر امور مرتبط، با کمترین تشریفات اداری و بروکراسی انجام شود.

شهردار شیراز با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی حاضران، بر همکاری مجموعه مدیریت شهری در زمینه توسعه فعالیت‌های مذهبی، بهبود فضای فرهنگی شهر و تقویت زیرساخت‌های مساجد تأکید کرد.

اسدی در پایان با اشاره به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، از برنامه‌ریزی شهرداری برای اجرای طرح «سفره ساده آسمانی» خبر داد و گفت: این طرح با هدف ایجاد فضای مناسب‌تر برای استقبال از ماه ضیافت الهی و ترویج فرهنگ همدلی و اطعام روزه‌داران، در پارک‌ها و فضا‌های عمومی شهر دنبال خواهد شد.

او ابراز امیدواری کرد با همدلی و همراهی مردم، علما و مسئولان، زمینه خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان فراهم شود و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز هرچه زودتر برطرف شود.