باشگاه خبرنگاران جوان - علی ربیعی روز جمعه در جریان بازدید از مجموعه تاریخی فلک‌الافلاک خرم‌آباد و پروژه‌های در حال اجرای پیرامون آن اظهار کرد: نخستین برداشتی که از حضور در این مجموعه و مشاهده تغییرات ایجادشده و برنامه‌های پیش رو به ذهن می‌رسد نماد بالندگی و تمدن ایرانی بودن این قلعه تاریخی است.

وی با اشاره به اظهارات اخیر برخی مقام‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره نابودی تمدن ایران افزود: نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به شکل ناآگاهانه از محو تمدن‌های مصر و ایران سخن می‌گفت و برخی مقام‌های آمریکایی نیز در جریان جنگ از نابودی ایران صحبت می‌کردند در حالی که آنچه امروز در منظر این مجموعه تاریخی مشاهده می‌شود جلوه‌ای از شکوه و تمدن ماندگار و از بین نرفتنی ایرانیان است.

دستیار اجتماعی رییس‌جمهور با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران بیان کرد: این سرزمین با پیشینه چندین هزار ساله از دوره‌های مختلف تاریخی و تحولات زندگی بشر عبور کرده و همچنان نماد پویایی و تداوم تمدن ایرانی است، فلک‌الافلاک نیز یکی از جلوه‌های روشن این پیشینه و هویت تاریخی به شمار می‌رود.

ربیعی با قدردانی از رویکرد دولت و مدیریت استان برای بازگشایی و قرار گرفتن این مجموعه در دسترس عموم مردم یادآور شد: با تدابیر و سیاست‌هایی که در استان دنبال شده ضرورت پیوند گردشگری با زندگی روزمره مردم مورد توجه قرار گرفته و اکنون با باز شدن این محوطه بخشی از زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی معیشت مردم با پیشینه تاریخی و تمدنی خود پیوند بیشتری پیدا می‌کند.

وی این اقدام را الگویی ارزشمند برای صیانت و بهره‌برداری از میراث تاریخی کشور دانست و افزود: بنا‌های تمدنی و تاریخی باید همچنان در منظر عمومی و زندگی روزمره ایرانیان حضور داشته باشند و با هویت و زیست اجتماعی مردم پیوند بخورند.

دستیار اجتماعی رییس‌جمهور با تبریک این اتفاق به مردم لرستان اضافه کرد: این اقدام می‌تواند به عنوان یک الگو در کشور مورد توجه قرار گیرد چرا که هم آثار تمدنی و تاریخی و هم نماد‌های پیشرفت و توسعه آینده باید هرچه بیشتر با زندگی اجتماعی مردم مرتبط باشند.

ربیعی همچنین با تاکید بر حمایت دولت از برنامه‌های توسعه‌ای پیرامون قلعه فلک‌الافلاک اظهار کرد: برای ساماندهی و تکمیل ظرفیت‌های پیرامونی این مجموعه نیز برنامه‌هایی در دست اجراست و استاندار لرستان پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد.

وی با اشاره به همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با استانداری لرستان افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده حدود ۶ پروژه در این محدوده اجرایی خواهد شد که تکمیل آنها علاوه بر کمک به جذب گردشگران در آینده زمینه پیوند بیشتر این مجموعه با زندگی امروز مردم را فراهم می‌کند.

دستیار اجتماعی رییس‌جمهور ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها می‌تواند شکوه تاریخی فلک‌الافلاک را با جلوه‌هایی از فرهنگ، هنر و خلاقیت‌های نوین همراه کند و ابعاد مختلف میراث فرهنگی و تمدنی منطقه را در معرض دید عموم قرار دهد.

ربیعی با اشاره به برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای این مجموعه گفت: با توجه به حضور وزیر میراث فرهنگی در این منطقه و مباحث مطرح‌شده و همچنین حمایت‌های دولت و اقدامات اجرایی و مدیریتی استاندار لرستان می‌توان به آینده‌ای روشن برای توسعه و معرفی ظرفیت‌های میراث فرهنگی استان امیدوار بود.

فلک الافلاک بنای عظیم آجری است که در دوره ساسانی روی تپه‌ای باستانی در مرکز شهر خرم‌آباد ساخته و زیبایی و معماری شگفت انگیز این قلعه موجب شده است از سوی بسیاری کارشناسان به عنوان یکی از شاهکار‌های مهندسی و معماری دنیا لقب بگیرد.

این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیک، در قرن چهارم هجری قمری به عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل بویه درآمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته شدن شهر جدید خرم آباد نیز به نام این شهر معروف شد و احتمال می‌رود نام فلک الافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.

محوطه باستانی قلعه حدود ۱۲۰ هزار مترمربع وسعت دارد و ارتفاع تپه با احتساب ارتفاع دیوار‌های بنا از سطح خیابان‌های مجاور حدود ۴۰ متر است، بر اساس مدارک تصویری تا حدود ۱۰۰ سال پیش بارویی ۱۲ برجی در پیرامون بنای فعلی وجود داشته که اکنون آثار آن در محوطه شمال غربی قلعه، قابل مشاهده است.

داخل قلعه فلک الافلاک از چهار سالن بزرگ، ۲ حیاط خلوت، چند تالار کوچک، اتاق‌ها و دروازه‌هایی به سمت شمال ساخته و در زمان قاجار بازسازی و موزه‌های باستان شناسی، مردم‌شناسی، آزمایشگاه مرمت اشیا و چای‌خانه سنتی در قلعه فلک الافلاک راه اندازی شده است.

معماری قلعه فلک‌الافلاک و مصالح به کار رفته در آن بی‌نظیر می‌باشد چراکه با توجه به اینکه خرم‌آباد، شهری خوش آب و هوا و همراه با بارش‌های سیل آسا است، قلعه روی تپه ساخته شده است و سیستم رطوبت گیری دارد.

این بنای کم نظیر به شماره ۸۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده که از دهه‌های گذشته دغدغه بسیاری برای ثبت جهانی این اثر ارزشمند عنوان شده است و شاهکار معماری جهان در فهرست ثبت موقت جهانی قرار دارد.

منبع: استانداری لرستان