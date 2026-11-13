باشگاه خبرنگاران جوان - سید سعید شاهرخی روز جمعه در جریان بازدید از پروژه‌های در حال اجرای پیرامون قلعه تاریخی فلک‌الافلاک خرم‌آباد که با حضور دستیار اجتماعی رییس‌جمهور انجام شد، اظهار کرد: امسال ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های پیرامون قلعه فلک‌الافلاک پیش‌بینی شده و علاوه بر آن، از ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۵۶ قانون بودجه برای تامین منابع مالی مورد نیاز استفاده خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه تکمیل این طرح‌ها به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد، بیان کرد: براساس برآورده اولیه اتمام مجموعه پروژه‌ها با احتساب قیمت‌های امروز حدود پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و با اطمینان می‌گوییم که این منابع را جذب خواهیم کرد.

وی افزود: واگذاری مجموعه تاریخی فلک‌الافلاک به مردم و فراهم شدن امکان بهره‌مندی عمومی از این ظرفیت ارزشمند تحقق یکی از آرزو‌های دیرینه مردم لرستان است.

استاندار لرستان با اشاره به تعریف ۱۱ پروژه در محدوده این مجموعه اضافه کرد: از این تعداد ۶ پروژه در پیرامون سایت فلک‌الافلاک با هدف کاهش ترافیک، تسهیل دسترسی شهروندان و افزایش بهره‌مندی مردم از فضا‌های تاریخی و گردشگری در حال اجراست.

شاهرخی با اشاره به طراحی چهار باغ بیرونی در محدوده این مجموعه بیان کرد: این فضا‌ها با هدف ایجاد محیطی مناسب برای حضور و زیست شبانه مردم، گردش شبانه و فراهم کردن مسیر‌های دسترسی مطلوب به مجموعه تاریخی طراحی شده‌اند که با اجرای آنها، ظرفیت گردشگری این محدوده افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اجرای ۲ پل در ۲ طرف پل تاریخی صفوی گفت: پل خیرساز قاضی و پل افلاک از جمله طرح‌های مهم در حال اجرا هستند که پل خیرساز قاضی با حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهره‌برداری است و به عنوان یکی از ورودی‌های اصلی مجموعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شاهرخی ادامه داد: اجرای این پل علاوه بر تسهیل دسترسی به مجموعه فلک‌الافلاک نقش مهمی در آبادانی و تحول منطقه باغ دختران و کاهش بار ترافیکی مرکز شهر خرم‌آباد خواهد داشت.

استاندار لرستان با اشاره به بهره‌برداری از پل صفوی تصریح کرد: پیاده‌راه افلاک نیز برای اجرا به شهرداری واگذار شده تا خیابان افلاک به طور کامل به پیاده‌راه تبدیل شود، اما روند اجرای این طرح با کندی همراه است و انتظار می‌رود شهرداری با رفع موانع موجود سرعت بیشتری به اجرای آن بدهد.

شاهرخی با اشاره به ظرفیت باغ‌های تاریخی مجاور قلعه فلک‌الافلاک خاطرنشان کرد: باغ گلستان، باغ ارم و باغ پارک گل سرخ از جمله فضا‌های ارزشمند تاریخی این محدوده هستند که احیا و ساماندهی آنها در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم این باغ‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن با سیمایی زیبا در اختیار مردم استان و گردشگران و مسافران قرار گیرند.

وی با بیان اینکه مجموعه این طرح‌ها می‌تواند فلک‌الافلاک را به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور و حتی در سطح بین‌المللی تبدیل کند افزود: توسعه این ظرفیت علاوه بر ارتقای جایگاه گردشگری خرم‌آباد، زمینه‌ساز رونق اقتصادی در سراسر استان خواهد بود.

وی با اشاره به فعال بودن پروژه‌های عمرانی در محدوده فلک‌الافلاک افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی ۲ پل بزرگ با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در جریان است و طرح دیوارکشی مجموعه نیز به گونه‌ای اجرا می‌شود که منظر باغ‌های تاریخی برای مردم قابل مشاهده باشد.

استاندار لرستان با بیان اینکه اجرای این مجموعه طرح‌ها به دلیل گستردگی و حجم عملیات، نیازمند زمان و منابع مالی قابل توجهی است گفت: با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت‌های اعتباری کشور می‌توان منابع مورد نیاز را تامین کرد و روند اجرای پروژه‌ها را تا تکمیل نهایی پیش برد

منبع: استانداری لرستان