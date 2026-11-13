باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان که در مصلای امام علی (ع) برگزار شد، با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمن گفت: برای ما دشمنی مانند آمریکا تفاوتی ندارد که با کدام حزب اداره شود؛ دموکرات و جمهوری‌خواه هر دو در دشمنی با ایران یکسان هستند و هر دو پرونده‌ای سیاه دارند.

وی با اشاره به ضرورت مراقبت و مواظبت در برابر دشمن افزود: نباید ماهیت دشمن را فراموش کنیم؛ دشمن، دشمن است و تغییر شرایط و رفت‌وآمد‌های دیپلماتیک نباید ما را از هوشیاری و توجه به تحرکات او غافل کند.

امام جمعه کرمان با اشاره به سفر هیئت‌های دیپلماتیک به کشور و تحرکات سیاسی اظهار کرد: مسئولان ارشد نظام با هوشیاری و دقت مسائل را دنبال می‌کنند، اما راهی جز تقویت بازدارندگی و رساندن آن به سطحی که دشمن مأیوس شود، نداریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی اهل منطق است، تصریح کرد: ما اهل منطق هستیم، اما دشمن منطق سرش نمی‌شود؛ همان‌جا که پای میز مذاکره می‌نشیند، آتش به پا می‌کند یا از پشت خنجر می‌زند؛ بنابراین اگر می‌خواهیم دشمن را سر جای خود بنشانیم، باید بازدارندگی را در عرصه‌های مختلف تقویت کنیم.

وی وحدت و انسجام ملی را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: با همین وحدت پای خون شهدا ایستاده‌ایم، از رهبری اطاعت می‌کنیم و هر روز حضور مردم در خیابان‌ها، تصویر وحدت و همبستگی ملت را پررنگ‌تر می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف و تفرقه میان مردم گفت: دشمن آرزوی ایجاد اختلاف و شکاف میان امت ما را به گور خواهد برد؛ ما امت امام حسین (ع) هستیم و با شعار، حرف و عمل، یکپارچه و با تمام قوا در برابر دشمن می‌ایستیم.

امام جمعه کرمان همچنین با قدردانی از رزمندگانی که ۲۵۸ روز میدان را ترک نکرده‌اند، اظهار کرد: گرما و سرما نتوانسته این رزمندگان را از میدان خارج کند؛ آنان با اقتدا به فرزندان خود ایستاده‌اند و خیابانی که در آن به مبارزه و ایستادگی مشغول‌اند، پشتیبان همه جبهه‌هاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با اشاره به جایگاه ایران اسلامی در جبهه مقاومت بیان کرد: ایران اسلامی کعبه آمال و اندیشه‌های مجاهدان فلسطینی و همه دنیا است و پیام ما به رزمندگان، تداوم ایستادگی و مقاومت است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد، پیروزی نهایی هرچه زودتر نصیب ملت شهیدپرور و مقاوم ایران اسلامی، هواداران آن و همه جبهه‌های مقاومت شود.