باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر‌های مطهر ۹ شهید گمنام دفاع مقدس امروز (جمعه) در آیینی حزن‌آلود از امامزاده سید جعفر محمد (ع) تا مسجد ملااسماعیل یزد تشییع شد.

این آیین معنوی با نوحه‌سرایی، مرثیه‌سرایی و سردادن شعار‌های انقلابی همراه بود و حاضران ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) و شهدای سرافراز، بار دیگر بر استمرار فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت تأکید کردند.

حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، نوجوانان، هیأت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم در طول مسیر تشییع، جلوه‌ای خیره‌کننده از ارادت دارالعباده به مقام شامخ شهیدان و پیوند عمیق آیین‌های سوگواری فاطمی با فرهنگ مقاومت را به نمایش گذاشت. پس از پایان آیین تشییع، نماز بر پیکر مطهر این ۹ شهید گمنام اقامه شد و دلدادگان فرهنگ ایثار با چشمانی اشکبار با آنان وداع کردند.

سرهنگ «محمدحامد حرزاده، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یزد، در حاشیه این مراسم با اشاره به جزئیات خاکسپاری این شهدا اظهار کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی، محل آرامستان‌های ابدی این عزیزان مشخص شده است که بر این اساس، پیکر مطهر یک شهید در پارک کوثر روستای حسین‌آباد ریسمانی (بخش مرکزی یزد)، یک شهید در میدان مصلای شهرستان اشکذر و دو شهید دیگر در شهر‌های احمدآباد و میدان امام حسین (ع) شهرستان اردکان به خاک سپرده خواهند شد. پیکر مطهر سایر شهدا نیز در دیگر نقاط مشخص‌شده استان آرام می‌گیرند.

با خاکسپاری این شهدا، شمار شهدای گمنام آرمیده در استان یزد به ۱۹۷ تن رسید که در ۱۰۷ نقطه شهری و روستایی این دیار، مأمن و پناه دلدادگان و یادآور رشادت‌های مردانی هستند که برای سربلندی ایران اسلامی از هستی خود گذشتند. حضور این لاله‌های پرپر در جای‌جای دارالعباده، گواهی روشن بر این است که گذشت سال‌ها از دوران دفاع مقدس، نه‌تنها از جایگاه شهیدان در حافظه تاریخی مردم این خطه نکاسته، بلکه حضور نسل‌های جدید در آیین‌های بدرقه، استمرار جاودانه این فرهنگ را تضمین کرده است.