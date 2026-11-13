باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در آیین افتتاح یک خط تولید پنل خورشیدی در استان فارس، با قدردانی از حضور مهمانان، مسئولان ملی و استانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران این مجموعه، اظهار کرد: امروز افزایش تقاضا برای انرژی، در کنار دغدغه‌های زیست‌محیطی، به یکی از مسائل مهم و مشترک کشور‌های جهان تبدیل شده و موضوع اصلی بسیاری از نشست‌ها و کنگره‌های بین‌المللی، یافتن راهکار‌هایی برای جمع میان نیاز روزافزون به انرژی و الزامات حفاظت از محیط زیست است.

او با اشاره به مفهوم تزاحم در مباحث علم اصول و کاربرد آن در مدیریت، افزود: گاهی دو موضوع در ظاهر با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرند و هنر یک مدیر خلاق، مبتکر و نوآور این است که بتواند با شناخت دقیق مسئله و استفاده از ظرفیت‌های علمی و مدیریتی، راهی برای جمع میان این موضوعات پیدا کند. توسعه اقتصادی و پاسخگویی به نیاز‌های آن، در کنار صیانت از محیط زیست، از جمله مسائلی است که باید با همین نگاه مدیریت شود.

استاندار فارس با بیان اینکه برق زیربنای توسعه است، تصریح کرد: نمی‌توان از توسعه سخن گفت، اما مسئله برق را نادیده گرفت. رشد جمعیت، گسترش صنعت، توسعه کشاورزی و ضرورت تأمین امنیت غذایی، همگی نیاز کشور به برق را افزایش می‌دهند و در چنین شرایطی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از راهکار‌های منطقی و آینده‌نگرانه برای پاسخگویی هم‌زمان به این نیاز‌ها و ملاحظات زیست‌محیطی است.

امیری با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و وزارت نیرو در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: دولت چهاردهم با رویکردی دقیق، توسعه این بخش را در دستور کار قرار داده است. امروز جهان نیز به‌دنبال کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی و استفاده گسترده‌تر از منابع پاک انرژی است و انرژی خورشیدی به دلیل برخورداری از مزایای زیست‌محیطی و قابلیت توسعه، جایگاه ویژه‌ای در این مسیر دارد.

استاندار فارس با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در طراحی و توسعه زیرساخت‌های انرژی افزود: الگوی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف کشور، از منظر پدافند غیرعامل نیز اهمیت دارد؛ چراکه پراکندگی مراکز تولید انرژی، امکان مدیریت بهتر شبکه و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی را فراهم می‌کند. این رویکرد، به‌ویژه در شرایطی که کشور با تهدید‌های احتمالی علیه زیرساخت‌ها مواجه است، اهمیت دوچندان دارد.

امیری تأکید کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های رو به افزایش کشور، می‌تواند در مسیر پراکندگی منابع تولید برق و تقویت امنیت انرژی نیز نقش‌آفرینی کند.

استاندار فارس با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی استان برای توسعه انرژی خورشیدی بیان کرد: در بسیاری از مناطق کشور، میزان تابش خورشید سالانه بیش از هزار و ۸۰۰ کیلووات‌ساعت بر مترمربع است و استان فارس در کنار استان‌هایی همچون یزد و کرمان، از بهترین ضرایب تابش خورشیدی برخوردار است.

امیری افزود: استان فارس به‌ویژه در مناطق شمالی خود از ظرفیت کم‌نظیری در این زمینه برخوردار است و برخورداری از حدود ۳۰۰ روز تابش مناسب خورشید در سال، شرایط ممتازی برای سرمایه‌گذاری و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی فراهم کرده است.

او با اشاره به افزایش تقاضا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان گفت: تقریباً هفته‌ای نیست که متقاضی جدیدی برای احداث نیروگاه خورشیدی در فارس نداشته باشیم. میزان تقاضا به‌اندازه‌ای افزایش یافته که در برخی موارد، متقاضیان صرفاً به دنبال دریافت مجوز برای ورود به این حوزه هستند. این روند نشان‌دهنده ظرفیت اقتصادی و جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی استان است.

استاندار فارس با بیان اینکه توسعه این صنعت در چارچوب اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مقام معظم رهبری نیز قرار دارد، تصریح کرد: توسعه انرژی خورشیدی علاوه بر انطباق با سیاست‌های کلان کشور، از توجیه اقتصادی نیز برخوردار است و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری زنجیره‌ای از فعالیت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در استان باشد.

امیری از برنامه‌ریزی برای ایجاد سه هزار مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در استان خبر داد و گفت: در استان فارس برای تولید سه هزار مگاوات برق خورشیدی برنامه‌ریزی کرده‌ایم و اراضی مورد نیاز نیز در مقیاسی فراتر از این میزان، برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی و واگذار شده است.

او با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ارتباطات مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: پیوستگی جغرافیایی و ارتباطات مناسب فارس با استان‌هایی همچون یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان، در کنار ظرفیت‌های صنعتی و زیرساختی استان، فرصت مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران سایر مناطق کشور و تأمین نیاز‌های بازار از طریق این استان فراهم می‌کند.

استاندار فارس تأکید کرد: با توجه به تقاضای موجود برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و نیاز گسترده به پنل‌های مورد استفاده در این نیروگاه‌ها، فعالیت واحد‌های تولیدی این حوزه از منطق اقتصادی برخوردار است و مجموعه‌های تولیدکننده می‌توانند از بازار رو به گسترش این صنعت بهره‌مند شوند.

امیری در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به الزامات پایداری واحد‌های تولید پنل خورشیدی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این مسیر، انتقال فناوری است. بخشی از تجهیزات مورد نیاز این صنعت وارداتی است و باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تأمین تجهیزات با وقفه مواجه نشود. مدیریت زنجیره تأمین، از موضوعات مهمی است که مدیران بخش‌های مرتبط باید به آن توجه داشته باشند.

او با اشاره به تحولات فناوری در صنعت پنل‌های خورشیدی در جهان، به‌ویژه چین، افزود: تولیدکنندگان این صنعت به‌طور مستمر در حال کار بر روی کیفیت، تنوع محصولات و کنترل کیفیت هستند. ما نیز نباید به دلیل شتاب تحولات این صنعت در جهان، از روند پیشرفت فناوری عقب بمانیم.

استاندار فارس مدیریت هزینه و افزایش بهره‌وری را از دیگر ضرورت‌های فعالیت این مجموعه‌ها دانست و گفت: مدیران فنی و اجرایی شرکت‌های فعال در این حوزه باید مدیریت زنجیره تأمین، بهره‌وری هزینه و ارتقای کیفیت را به‌عنوان اولویت‌های جدی در نظر بگیرند.

امیری همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به محصولات متناسب با ذائقه‌ها، سلیقه‌ها و نیاز‌های مختلف تأکید کرد و افزود: فناوری تولید پنل‌های خورشیدی در جهان به سمت طراحی محصولات متنوع‌تر حرکت کرده است. برای نمونه، در برخی کشور‌ها پنل‌هایی متناسب با نمای ساختمان تولید می‌شود که علاوه بر زیبایی و هماهنگی با معماری بنا، امکان تولید برق را نیز فراهم می‌کنند.

او ادامه داد: توسعه فناوری، تحقیقات مستمر و به‌روزرسانی محصولات، از الزامات حضور مؤثر در این بازار است و با توجه به اهداف تعیین‌شده برای افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی در کشور، کیفیت‌بخشی و به‌روزرسانی فناوری باید در کنار تولید مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های استان برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بخش خانگی و اداری گفت: موضوع استفاده از انرژی خورشیدی در منازل و ادارات در دستور کار مدیریت استان قرار دارد و در جلسه مدیریت انرژی استان نیز با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط، ابعاد مختلف این موضوع بررسی شده است.

او با اشاره به استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور در اجرای این برنامه‌ها افزود: مدل اجرایی این طرح با همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری طراحی شده و در بخش خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز اجرای آن در استان آغاز شده است.

استاندار فارس همچنین با اشاره به پیش‌بینی الزامات استفاده از انرژی خورشیدی در ضوابط عمومی ساختمان‌ها اظهار کرد: این موضوع از قبل در برنامه‌ریزی‌های استان مورد توجه قرار گرفته و ضوابط مربوط به آن برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغ شده است.

استاندار فارس در پایان با قدردانی از تلاش عوامل اجرایی پروژه، اظهار کرد: این کارخانه در بازه زمانی حدود ۱۶ ماه به نتیجه رسیده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده نظم، تعهد، مسئولیت‌پذیری و پیگیری مجموعه دست‌اندرکاران آن است.

استاندار فارس با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای این طرح افزود: حدود دو تا سه ماه پس از حضورم در استان فارس، موضوع احداث این کارخانه از سوی مسئولان مربوطه مطرح شد و پس از مراجعات و پیگیری‌های انجام‌شده در تهران و استان، امروز شاهد به نتیجه رسیدن این مجموعه هستیم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به توسعه فعالیت این واحد تولیدی تصریح کرد: مدیریت استان با تمام ظرفیت از این مجموعه حمایت خواهد کرد و پیش‌بینی می‌کنم این کارخانه در آینده به یکی از مجموعه‌های صنعتی مهم منطقه تبدیل شود.

امیری در پایان ضمن قدردانی مجدد از همه مدیران، مسئولان، سرمایه‌گذاران و عوامل اجرایی پروژه، برای مجموعه دست‌اندرکاران این طرح آرزوی موفقیت کرد.

منبع: استانداری فارس