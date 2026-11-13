باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

طنین نوای عزای حضرت زهرا (س) در حرم بانوی کرامت + فیلم

همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، حرم بانوی کرامت غرق در ماتم و عزاداری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زائران و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) در حرم بانوی کرامت با حضور در مراسم عزاداری، در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به سوگواری پرداختند.

 

مطالب مرتبط
طنین نوای عزای حضرت زهرا (س) در حرم بانوی کرامت + فیلم
young journalists club

برگزاری سوگواره ملی «یاس نبوی» در کَهَرت خوانسار + فیلم

طنین نوای عزای حضرت زهرا (س) در حرم بانوی کرامت + فیلم
young journalists club

حضور عزاداران فاطمی در دویست و پنجاه و هفتمین شب از تجمعات خیابانی + فیلم

طنین نوای عزای حضرت زهرا (س) در حرم بانوی کرامت + فیلم
young journalists club

حرم امیرالمومنین (ع) سیاه‌پوش روضه مادر + فیلم

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha