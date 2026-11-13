باشگاه خبرنگاران جوان - آرش اسدپور معاون حمل‌ونقل و ترافیک دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری فارس بر لزوم نظارت دقیق بر توزیع سوخت ناوگان درون‌شهری شهرداری‌ها و فعال‌سازی ابزار‌های کنترلی سامانه «UTCMS» تأکید کرد.

او با اشاره به اهمیت صیانت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: سامانه جامع توزیع سوخت ناوگان بار و مسافر درون‌شهری (UTCMS) بستر اصلی نظام‌مند کردن تخصیص سوخت نفت و گاز به ناوگان عمومی است و تمامی شهرداری‌هایی که مبادرت به صدور پروانه فعالیت می‌کنند، مکلفند فرآیند ثبت‌نام و پایش متقاضیان را در این سامانه با دقت دنبال نمایند تا سوخت صرفاً به ناوگان فعال و واجد شرایط تعلق گیرد.

اسدپور با اشاره به چالش‌های حوزه قاچاق سوخت و ضرورت اتخاذ تصمیمات بازدارنده در سطح شهرستان‌های استان تصریح کرد: به منظور کنترل جامع وضعیت و جلوگیری از سوءاستفاده از سهمیه‌های سوخت، مقرر شد «کمیته تخصصی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ناوگان» در تمامی شهرستان‌های استان به ریاست معاونین عمرانی فرمانداران تشکیل شود.

او افزود: در این کمیته‌ها، شهرداران به عنوان دبیر جلسه و نمایندگان پلیس راهور شهرستان به عنوان عضو حضور خواهند داشت تا پلاک خودرو‌هایی که غیربومی بوده و تعلق آنها به استان فارس محرز نیست، شناسایی و به صورت موقت تعلیق شوند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک استانداری فارس در پایان خاطرنشان کرد: کارگروه تخصصی موظف است وضعیت فعالیت خودرو‌های دارای پلاک خارج از استان را به دقت بررسی نموده و چنانچه احراز شود خودرویی در جغرافیای استان فارس فعالیت واقعی و مستمر ندارد، نسبت به لغو قطعی پروانه فعالیت آن اقدام قاطع به عمل آورد تا روزنه‌های سوءاستفاده از سهمیه سوخت به طور کامل مسدود شود.

منبع: استانداری فارس