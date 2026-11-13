باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضایی کوچی گفت: با تدوین و تصویب «طرح جامع آب استان» در کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی استان، تحولی بزرگ در حوزه آب‌رسانی رقم خورده است؛ به گونه‌ای که با اجرای برنامه‌های در دست اقدام، طی چند سال آینده نسبت شهرستان‌های برخوردار از آب پایدار که در حال حاضر حدود ۳۵ درصد است، به ۸۰ درصد می‌رسد و تراز استان فارس در این حوزه در رتبه‌های اول کشور قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به ضرورت تغییر نسبت منابع آب و کاهش وابستگی به چاه‌ها، تصریح کرد: موضوع آب علاوه بر ابعاد حیاتی، از مطالبات جدی شهروندان است و در این راستا برای رفع کمبود‌های آب‌رسانی به شهر‌های استان، به‌ویژه مناطق دارای جمعیت بالا، به سمت تأمین آب پایدار از منابع سطحی (سدها، شبکه‌های انتقال و تصفیه‌خانه‌ها) حرکت کرده‌ایم.

او افزود: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد آب شهرستان‌های استان فارس از طریق چاه‌ها و تنها حدود ۳۰ درصد از طریق منابع پایدار سد‌ها تأمین می‌شود که در برنامه‌های مقطع فعلی با پیگیری مستمر و اجرای طرح جامع آب استان، به دنبال دسترسی عمده شهرستان‌ها به آب پایدار و معکوس‌سازی این نسبت هستیم.

معاون استاندار فارس با تشریح مهم‌ترین پروژه‌های در دست اقدام در این حوزه، اظهار داشت: خوشبختانه امسال پس از سال‌ها انتظار، با اجرای پروژه آبرسانی از سد درودزن، آب شرب به شهرستان خرامه می‌رسد. همچنین پروژه انتقال آب از سد تنگ سرخ بشار با اخذ مجوز‌های لازم، برای تأمین آب شیراز و شهرستان سپیدان در حال پیگیری است.

او ادامه داد: پروژه بزرگ انتقال آب از سد سلمان فارسی (خط دوم) به شهرستان‌های جنوبی استان شامل خنج، اوز، گراش، جهرم، لار، لامرد و مهر از پروژه‌های کلیدی محسوب می‌شود. همچنین اخذ مجوز ماده ۲۳ برای خط جدید آبرسانی از سد سلمان فارسی بخش کردیان جهرم و سایر شهرستان‌ها نیز به‌صورت مشترک در حال انجام است؛ کمااینکه پیش‌تر نیز آبرسانی از سد سلمان فارسی به بخش سیمکان و خود شهر جهرم صورت گرفته بود.

رضایی کوچی افزود: پیگیری اخذ مجوز‌های لازم برای آبرسانی از سد نرگسی به شهرستان‌های کازرون، فراشبند و کوه‌چنار، اجرای پروژه‌های بزرگ آبرسانی برای شهرستان‌های داراب، زرین‌دشت و استهبان (که پیش‌تر پروژه سد رودبال در آن انجام شده بود)، اخذ مجوز‌های قانونی جهت آبرسانی از سد چشمه عاشق به شهرستان‌های نی‌ریز و بختگان و همچنین برنامه‌ریزی برای آبرسانی به شهرستان‌های اقلید و آباده از سد خرسان با جدیت دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس خاطرنشان کرد: با اجرای کامل این پروژه‌ها و تحقق سهم ۸۰ درصدی آب پایدار، تحولی اساسی در حوزه آب‌رسانی به شهر‌ها و آبادی‌های استان فارس به شمار می‌رود.

او همچنین از فعال شدن طرح انتقال آب از خلیج فارس خبر داد و گفت: این پروژه کلیدی نیز برای تأمین بخشی از نیاز‌های آب شرب و صنعت بخش‌هایی از استان وارد فاز اجرایی می‌شود. علاوه بر این، پیگیر اجرای عملیات اجرایی احداث سد پارسیان برای شهرستان‌های نورآباد، ممسنی و رستم هستیم که در این پروژه نیز تخصیص آب شرب، صنعت و کشاورزی پیش‌بینی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در تشریح جزئیات وضعیت منابع و پروژه‌های تأمین آب شرب در مناطق مختلف استان، افزود:در همین راستا، پروژه آبرسانی از سد درودزن به عنوان یکی از مطالبات به‌حق مردم عزیز، امسال پس از سال‌ها انتظار به بهره‌برداری رسیده و آب شرب شهرستان خرامه را تأمین می‌کند. همچنین پروژه سد تنگ سرخ بشار برای تأمین آب کلان‌شهر شیراز و شهرستان سپیدان با اخذ مجوز‌های لازم در حال پیگیری است.

رضایی کوچی تصریح کرد: خط دوم انتقال آب از سد سلمان فارسی نیز با پیشرفت مناسبی برای شهرستان‌های جنوبی استان شامل خنج، اوز، گراش، جهرم، لار، لامرد و مهر فعال است و در کنار آن، اخذ مجوز ماده ۲۳ برای خط جدید آبرسانی به بخش کردیان جهرم و سایر شهرستان‌ها به‌صورت مشترک دنبال می‌شود. در حوزه غرب و جنوب‌غرب استان نیز، پیگیری اخذ مجوز‌های لازم برای آبرسانی از سد نرگسی به کازرون، فراشبند و کوه‌چنار، پیگیری اجرای پروژه‌های آبرسانی سد رودبال برای داراب، زرین‌دشت و استهبان و همچنین اخذ مجوز‌های قانونی آبرسانی از سد چشمه عاشق به نی‌ریز و بختگان با جدیت در جریان است.

معاون استاندار فارس خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای آبرسانی به شهرستان‌های اقلید و آباده از سد خرسان نیز به عنوان یکی از برنامه‌های مهم پیش‌رو در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این، طرح انتقال آب از خلیج فارس برای تأمین آب شرب و صنعت بخش‌هایی از استان وارد فاز اجرایی شده و عملیات اجرایی احداث سد پارسیان نیز جهت تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی نورآباد، ممسنی و رستم با قوت پیگیری می‌شود.

منبع: استانداری فارس