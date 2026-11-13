باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - حضور مصطفی متدین در جایگاه مدیرعاملی باشگاه استقلال در شرایطی رقم خورده است که آبی‌پوشان پایتخت برای عبور از نوسانات فنی و رسیدن به ثبات در رقابت‌های داخلی و آسیایی تلاش می‌کنند. در این میان، وضعیت همکاری مدیریت باشگاه با سهراب بختیاری‌زاده و میزان حمایت از برنامه‌های این سرمربی به یکی از موضوعات مهم پیرامون استقلال تبدیل شده است.

متدین که به‌تازگی مسئولیت مدیرعاملی استقلال را برعهده گرفته، در نخستین اظهارات خود درباره وضعیت کادر فنی، موضع مثبتی نسبت به ادامه همکاری با بختیاری‌زاده داشته است. او با تأکید بر اعتقاد خود به ثبات مدیریتی و فنی، اعلام کرده که شخصاً از عملکرد سرمربی استقلال و کادر فنی رضایت دارد. البته مدیرعامل جدید آبی‌پوشان در عین حال تأکید کرده است که ارزیابی عملکرد نیز در دستور کار باشگاه قرار دارد و تصمیمات کلان در این زمینه باید در هیئت مدیره مطرح شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که استقلال در فصل جاری با اهداف مهمی در لیگ برتر و رقابت‌های آسیایی روبه‌رو است و کادر فنی برای رسیدن به این اهداف به آرامش و حمایت مدیریتی نیاز دارد. تغییرات مدیریتی در باشگاه نیز می‌تواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر روند کاری سرمربی باشد؛ به‌خصوص اینکه بختیاری‌زاده در دوره مدیریت علی تاجرنیا به عنوان سرمربی انتخاب شد و اکنون باید برنامه‌های خود را با مدیرعامل جدید دنبال کند.

یکی از موضوعات مهم در این میان، میزان اختیارات سرمربی در مسائل فنی و نقل‌وانتقالاتی است. متدین در اظهارات خود تأکید کرده که جذب بازیکن باید با نظر کادر فنی و در چارچوب مصوبات باشگاه انجام شود و مدیریت نباید در جایگاه مربی تصمیم‌گیری کند. این رویکرد می‌تواند در آستانه نقل‌وانتقالات نیم‌فصل اهمیت بیشتری پیدا کند؛ چرا که استقلال برای تقویت نقاط ضعف خود به هماهنگی میان مدیریت و کادر فنی نیاز دارد.

از سوی دیگر، حمایت از سرمربی تنها به اظهارات رسانه‌ای محدود نمی‌شود و نحوه برخورد باشگاه با درخواست‌های فنی، تأمین نیازهای تیم و ایجاد آرامش در مجموعه استقلال می‌تواند معیار مهمی برای سنجش این حمایت باشد. بختیاری‌زاده برای اجرای برنامه‌های خود به فرصت کافی نیاز دارد و مدیریت باشگاه نیز باید بتواند میان انتظارات هواداران، نتایج تیم و برنامه‌ریزی بلندمدت تعادل برقرار کند.

با این شرایط، پرسش اصلی درباره استقلال این است که آیا حمایت اعلام‌شده از سوی مدیرعامل جدید در عمل نیز ادامه پیدا خواهد کرد؟ پاسخ این پرسش را نه فقط اظهارات مدیران، بلکه تصمیمات باشگاه در ادامه فصل، نحوه حمایت از کادر فنی و عملکرد استقلال در مسابقات پیش رو مشخص خواهد کرد.

آنچه مشخص است، استقلال برای عبور از شرایط حساس فصل به ثبات در تصمیم‌گیری نیاز دارد و اختلاف‌نظرهای احتمالی میان بخش مدیریتی و فنی می‌تواند تمرکز مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد. حالا باید دید متدین و اعضای هیئت مدیره تا چه اندازه به سرمربی فعلی فرصت خواهند داد تا برنامه‌های خود را در استقلال به نتیجه برساند.