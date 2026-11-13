باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک کمیته فلسطینی روز پنجشنبه اعلام کرد مقام‌های اسرائیلی با صدور دستور نظامی، خواستار قطع درختان بادام و حذف پوشش گیاهی خودرو از ۳۷.۸ جریب (حدود ۱۵.۳ هکتار) زمین در شهرک‌های دورا و ترقومیا در شهر الخلیل واقع در کرانه باختری اشغالی شده‌اند.

کمیته مقابله با دیوار حائل و شهرک‌سازی فلسطین اعلام کرد این دستور در تاریخ ۲۸ اکتبر به امضای فرمانده نیرو‌های اسرائیلی رسیده است.

بر اساس این گزارش، دستور مذکور چندین منطقه در دورا، از جمله ترس، وادی خُزِم، خربه دیر سامت، خربه صبر، جبل السعدی و خربه الدیر و همچنین اراضی واقع در ترقومیا را در بر می‌گیرد.

طبق مفاد این دستور، مالکان زمین‌ها یا افرادی که مدیریت این املاک را برعهده دارند، موظف‌اند درختان و پوشش گیاهی منطقه را ظرف هفت روز پس از بازرسی میدانی برنامه‌ریزی‌شده از سوی نهاد هماهنگی اسرائیل، از بین ببرند.

این دستور همچنین به طرف‌هایی که از سوی فرمانده نظامی مجاز شناخته شده‌اند، اجازه می‌دهد در صورت خودداری مالکان از اجرای آن، عملیات قطع درختان و حذف پوشش گیاهی را انجام دهند. به گفته این کمیته، مالکان زمین‌ها حداکثر هفت روز پس از تاریخ بازرسی میدانی فرصت دارند اعتراض خود را ثبت کنند.

کمیته مقابله با دیوار حائل و شهرک‌سازی نسبت به پیامد‌های کشاورزی، زیست‌محیطی و اقتصادی این اقدام هشدار داد و اعلام کرد حذف درختان بادام و پوشش گیاهی در امتدادی به طول بیش از ۷.۵ کیلومتر، ارزش تولیدی و زیست‌بومی این اراضی را کاهش می‌دهد و معیشت کشاورزان و پیوند آنان با زمین‌هایشان را تضعیف خواهد کرد.

این کمیته افزود توسل به عنوان «اقدامات امنیتی» برای توجیه چنین اقداماتی، در عمل به ابزاری برای مداخله در نحوه بهره‌برداری از اراضی فلسطینی و تحمیل تغییرات میدانی تبدیل شده است.

این کمیته همچنین تأکید کرد اگرچه دستور نظامی مذکور شامل انتقال مالکیت زمین‌ها نمی‌شود و مشخصاً بر قطع درختان و حذف پوشش گیاهی تمرکز دارد، اما این موضوع از میزان خسارت احتمالی به مالکان یا آسیب به ماهیت کشاورزی مناطق هدف نمی‌کاهد.

منبع: آناتولی