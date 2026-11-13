فرابورس ایران در ۱۸ سالگی؛ تأمین مالی بیش از ۲.۶ هزار همت در چهار سال اخیر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فرابورس ایران در ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۸۷ فعالیت خود را آغاز کرد. این نهاد در سال‌های ابتدایی فعالیت، بر ایجاد ساختار‌های معاملاتی، پذیرش شرکت‌ها و تثبیت جایگاه خود در بازار سرمایه متمرکز بود. در ادامه، توسعه بازار‌ها و ابزار‌های مالی و ایجاد مسیر‌های متنوع سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس گزارش عملکرد فرابورس ایران، مجموع تأمین مالی انجام‌شده از مسیر این نهاد طی چهار سال اخیر، از آبان ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۵، به بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ همت رسیده است. همچنین در این بازه زمانی، ۷۵ درصد از کل عرضه‌های اولیه بازار سرمایه و ۶۲ درصد از تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس و فرابورس در این بازار میزبانی شده‌اند.

در بخش توسعه بازار‌ها نیز راه‌اندازی بازار‌های توافقی و نوآفرین از جمله اقدامات این دوره بوده است. پذیرش نخستین صندوق املاک و مستغلات بازار سرمایه و توسعه ابزار‌های تأمین مالی ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط نیز در راستای افزایش تنوع ابزار‌ها و فراهم کردن مسیر‌های جدید تأمین مالی انجام شده است.

یکی دیگر از محور‌های فعالیت فرابورس در سال‌های اخیر، توسعه بازار تأمین مالی جمعی یا کرادفاندینگ بوده است. طبق آمار اعلام‌شده، این بازار با جذب بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان سرمایه، در بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ طرح خرد و کلان مشارکت داشته است. این شیوه تأمین مالی با هدف اتصال سرمایه‌های مردمی به نیاز‌های مالی کسب‌وکارها، طرح‌های تولیدی و فعالیت‌های نوآورانه توسعه یافته است.

همچنین فرابورس ایران در این دوره موفق به دریافت مجوز دانش‌بنیان نوآور از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری شده است؛ موضوعی که در کنار توسعه ابزار‌های مالی و زیرساخت‌های بازار، بخشی از رویکرد این نهاد به حوزه اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود.

با ورود فرابورس ایران به نوزدهمین سال فعالیت، موضوعاتی مانند تعمیق بازارها، افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها، توسعه ابزار‌های متناسب با نیاز شرکت‌های کوچک و متوسط و گسترش تأمین مالی جمعی از جمله محور‌هایی است که می‌تواند در ادامه فعالیت این نهاد مورد توجه قرار گیرد.