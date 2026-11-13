باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضایی کوچی با تشریح دستاورد‌های کلان کارگروه مدیریت انرژی استان، از اجرای ۶ محور راهبردی شامل بهینه‌سازی و هوشمندسازی مصرف انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های کارور، تأمین و توسعه زیرساخت سوخت جایگزین برای صنایع، کشاورزی و گلخانه‌ها، توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت جایگزین نیروگاه‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های خورشیدی، مبارزه مستمر با قاچاق سوخت و اقدامات ویژه‌ی در جریان، و فرهنگ‌سازی خبر داد و تأکید کرد که استان فارس با اتکا به رویکرد‌های نوآورانه، مسیر پایداری منابع را با قدرت طی می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف انرژی و صیانت از منابع حیاتی استان به یک عزم ملی و راهبرد ساختاری تبدیل شده است، جزئیات عملکرد کارگروه مدیریت انرژی فارس، چالش‌ها و نقشه راه پیش‌رو را تشریح کرد.

رضایی کوچی با اشاره به ضرورت‌های انکارناپذیر اصلاح الگوی مصرف اظهار داشت: رشد ۵۰ درصدی مصرف انرژی طی دو دهه گذشته و آمار ۲۵ درصدی هدررفت آن در کشور، زنگ خطری جدی بود تا مدیریت ارشد استان با رویکردی پیشگیرانه و سیستماتیک، پایش هفتگی تولید، تأمین و مصرف انرژی را در دستور کار قرار دهد؛ سهم ۳۰ درصدی مصرف انرژی در بخش خانگی نیز گویای ضرورت تمرکز بر آگاهی‌بخشی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، استانداردسازی تجهیزات و توسعه فناوری‌های نوین است.

وضعیت منابع و مصارف انرژی در استان فارس

او با تشریح آخرین وضعیت تأمین حامل‌های انرژی در استان تصریح کرد: در حوزه برق، میانگین مصرف استان ۳۰۵۲ مگاوات و پیک مصرف ۶۰۶۶ مگاوات است. در بخش گاز طبیعی با مصرف روزانه ۳۷ میلیون مترمکعب روبه‌رو هستیم و هدف‌گذاری کلان استان، کاهش حدود ۸۰ میلیون مترمکعبی مصرف گاز با مشارکت صنایع و بخش خانگی برای جلوگیری از افت فشار زمستانه است.

رضایی کوچی افزود: در زمینه سوخت مایع نیز ذخایر استراتژیک مطلوبی شامل ۱۰ میلیون لیتر بنزین، ۷.۵ میلیون لیتر نفت‌گاز و ۱.۱ میلیون لیتر CNG در روز پیش‌بینی شده است. همچنین با وجود محدودیت‌های سد درودزن و ضرورت ذخیره‌سازی ۱.۵ ساله مخازن آب شرب، تدابیر لازم اتخاذ شده و نیروگاه‌ها روزانه با مصرف ۲۰ میلیون لیتر سوخت جایگزین پشتیبانی می‌شوند.

او در تشریح محور نخست افزود: در حوزه بهینه‌سازی و هوشمندسازی مصرف انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های کارور، خوشبختانه تا کنون ۶ هزار و ۲۰۰ واحد موتورخانه در سطح استان بهینه‌سازی شده که شامل اقداماتی نظیر عایق‌کاری، تنظیم مشعل و رسوب‌زدایی است و برنامه‌ریزی برای به‌سازی ۱ هزار و ۴۰۰ واحد دیگر نیز تا پایان سال جاری با جدیت دنبال می‌شود؛ ضمن آنکه حضور فعال شرکت‌های «کارور» در بیش از ۲ هزار مشترک صنعتی و ۸۰ هزار مشترک خانگی و اداری، تحولی چشمگیر در این حوزه ایجاد کرده است.

رضایی‌کوچی در ادامه با اشاره به محور دوم بیان داشت: در زمینه تأمین و توسعه زیرساخت سوخت جایگزین برای صنایع، کشاورزی و گلخانه‌ها، تجهیز واحد‌های صنعتی و همچنین پشتیبانی مستمر از بخش کشاورزی و گلخانه‌ها به عنوان یکی از ارکان کلیدی پایداری تولید و امنیت غذایی استان در دستور کار قرار گرفته است.

او در تبیین محور سوم تصریح کرد: در خصوص توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت جایگزین نیروگاه‌ها، به منظور تضمین پایداری تولید برق، تجهیز بیش از ۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی با ظرفیت ذخیره‌سازی ۹۴ میلیون لیتر، مجهز شدن نانوایی‌ها به ژنراتور و سوخت دوم (LPG) و همچنین ذخیره‌سازی ۲۱۰ میلیون لیتر سوخت جایگزین برای نیروگاه‌ها به عنوان یک اقدام راهبردی اجرایی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس درباره محور چهارم خاطرنشان کرد: در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های خورشیدی، با تکیه بر ۴۰۰ مگاوات ظرفیت نصب‌شده موجود، خیز بلندی برای نصب ۶۰۰ مگاوات جدید در سال ۱۴۰۵ (که مجموع ظرفیت را به ۱ هزار مگاوات می‌رساند) برداشته‌ایم و افق بلندمدت استان دستیابی به ۳ هزار مگاوات است؛ در همین راستا، سیاست‌های تشویقی شهرداری شیراز شامل اعطای پاداش تراکمی به سازندگان و انبوه‌سازانِ مجهز به پنل‌های خورشیدی به عنوان یک مزیت بزرگ در دستور کار قرار دارد.

او در تشریح محور پنجم تأکید کرد: در راستای مبارزه مستمر با قاچاق سوخت و اقدامات ویژه‌ی در جریان، کنترل و پایش سیستمی ادوات کشاورزی و ماشین‌آلات پروژه‌ها، رصد دقیق انحراف سوخت و نظارت بر توزیع بهینه‌ی حامل‌ها با همکاری دستگاه‌های مسئول با قاطعیت دنبال می‌شود.

رضایی‌کوچی در تشریح محور ششم و پایانی این بخش افزود: در حوزه فرهنگ‌سازی، اجرای کارزار‌هایی نظیر پویش «دو درجه کاهش» با همراهی مؤثر رسانه ملی، مساجد، مدارس، اصناف و به‌ویژه بانوان عزیز استان به عنوان مدیران اصلی مصرف در کانون خانواده، با جدیت و به صورت همه‌جانبه پیگیری می‌شود.

شهر هوشمند انرژی و نقشه راه پیش‌رو

او با اشاره به انتخاب شیراز به عنوان پایلوت «شهر هوشمند انرژی» بیان داشت: استقرار شبکه هوشمند (Smart Grid)، توسعه بام‌های خورشیدی شهری، و برقی‌سازی حمل‌ونقل عمومی و ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی از محور‌های اساسی این طرح است.

رضایی کوچی در پایان با تأکید بر لزوم تمدید مصوبات شورای اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۷ جهت موتورخانه‌های رایگان، اعطای مشوق‌های مالیاتی به صنایع بهینه‌ساز، و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک خاطرنشان کرد: با اجرای دقیق فاز‌های شش‌گانه نقشه‌راه مدیریت مصرف شامل خط مبنا، اقدامات سریع، اجرای پروژه‌های ممیزی و در نهایت پایش و راستی‌آزمایی، مصمم هستیم استان فارس را به الگویی پایدار در امنیت و مدیریت بهینه منابع انرژی در کشور بدل سازیم.

منبع: استانداری فارس