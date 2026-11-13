باشگاه خبرنگاران جوان - این اثر که دو سال پیش پروانه ساخت دریافت کرد، به دلیل وقوع جنگ و فراهم‌نشدن شرایط آغاز تولید، با وقفه مواجه شد و اکنون وارد مرحله تدوین شده است.

«پرواز ۶۵۵» با بهره‌گیری کامل از فناوری هوش مصنوعی ساخته شده و از تجربه‌های متفاوت سینمای ایران در استفاده از این فناوری به شمار می‌رود.

داستان فیلم به حادثه پرواز شماره ۶۵۵ ایران‌ایر اختصاص دارد؛ هواپیمایی که ۱۲ تیر ۱۳۶۷ در مسیر بندرعباس به دبی، بر فراز خلیج فارس هدف موشک ناو آمریکایی «یو‌اس‌اس وینسنس» قرار گرفت و ۲۹۰ سرنشین آن جان باختند.

با توجه به قرار گرفتن فیلم در مرحله تدوین، احتمال آماده‌شدن آن برای حضور در چهل‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر وجود دارد.