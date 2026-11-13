استاندار فارس در بازدید میدانی از این محور، بر ضرورت تأمین مالی ملی و تسریع در تکمیل پروژه‌های راه‌سازی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  حسینعلی امیری در جریان بازدید میدانی از محور کوار ـ فیروزآباد، با اشاره به اهمیت این مسیر در شبکه ارتباطی کشور، اظهار کرد: پروژه‌های راه‌سازی در این محور صرفاً دارای اهمیت منطقه‌ای نیستند، بلکه به دلیل نقش آنها در اتصال مرکز به دریا، از اهمیت ملی برخوردارند و تکمیل آنها نیازمند پیگیری مستمر و تأمین اعتبارات لازم است.

او افزود: با توجه به ابعاد و اهمیت این پروژه، موضوع تأمین مالی آن باید در سطح ملی دنبال شود و تلاش مدیریت استان بر این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه تسریع در اجرای طرح فراهم شود.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه جدی به ایمنی جاده‌ها و کاهش حوادث رانندگی، تصریح کرد: اگرچه دستگاه‌های اجرایی از جمله راهداری و راه و شهرسازی برای ساخت، توسعه و ایمن‌سازی مسیر‌ها تلاش می‌کنند و پلیس نیز وظیفه برقراری نظم و نظارت بر تردد‌ها را بر عهده دارد، اما نقش رانندگان در پیشگیری از تصادفات نیز بسیار تعیین‌کننده است.

امیری با بیان اینکه حوادث رانندگی تنها به فرد حادثه‌دیده محدود نمی‌شود و خانواده‌ها و اطرافیان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: باید با نگاهی مسئولانه و انسانی به موضوع تصادفات جاده‌ای توجه کرد؛ چراکه آثار و پیامد‌های یک حادثه ممکن است تا سال‌ها زندگی فرد و خانواده او را تحت تأثیر قرار دهد.

او با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های استان فارس و برخورداری این استان از حدود ۲۳ هزار کیلومتر راه، اظهار کرد: گستردگی شبکه جاده‌ای، مسئولیت دستگاه‌های متولی و همچنین ضرورت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی کاربران جاده‌ای را دوچندان می‌کند.

استاندار فارس همچنین با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی و اعتباری کشور و تأثیر تحریم‌ها بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی، تأکید کرد: با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌های موجود، پروژه‌های حوزه راه و شهرسازی و راهداری در استان متوقف نشده‌اند و روند اجرای طرح‌ها با اتکا به ظرفیت‌های موجود ادامه دارد.

امیری با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های بزرگراهی، آزادراهی و محور‌های اصلی استان، ادامه داد: تلاش مدیریت استان بر این است که طرح‌های مهم زیرساختی با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر به سرانجام برسند و مسیر توسعه راه‌های استان در سال‌های آینده نیز با جدیت دنبال شود.

او در پایان با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجموعه مدیریت اجرایی استان، معاونت هماهنگی امور عمرانی، مدیران دستگاه‌های مسئول، مهندسان، پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژه‌ها، نقش هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌ها را در پیشبرد طرح‌های عمرانی مهم ارزیابی کرد.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: استاندار فارس ، محور کوار - شیراز ، فیروزآباد ، دریا ، شبکه ارتباطی کشور
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